Австралія розширює заборону на соцмережі для підлітків до 16 років

$41.790.01
48.220.47
ukenru
06:09 • 11313 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 29331 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
29 липня, 19:02 • 41306 перегляди
Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми
29 липня, 17:50 • 36365 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
29 липня, 17:22 • 45304 перегляди
В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський
Ексклюзив
29 липня, 14:15 • 50177 перегляди
9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?Photo
Ексклюзив
29 липня, 12:17 • 66636 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 153239 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 роціPhoto
29 липня, 09:21 • 57794 перегляди
Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталіPhoto
Ексклюзив
29 липня, 08:00 • 75128 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
87%
744мм
Популярнi новини
Ворог атакував Харків "шахедом": перші подробиці29 липня, 23:06 • 19490 перегляди
Змусити Трампа відмовитися від дедлайну: в ISW дали оцінку заявам пєскова про 10-денний термін29 липня, 23:39 • 20313 перегляди
"Загрожуватиме Великій Британії завтра": Нетаньяху відреагував на заяву Стармера щодо визнання Палестини30 липня, 00:34 • 19445 перегляди
"Правильно" любити росію: окупанти відправили школярів Донеччини до філії "Артека" на Запоріжжі - ЦНС30 липня, 01:05 • 22761 перегляди
В рф на камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів: оголошено загрозу цунаміVideo30 липня, 01:37 • 20525 перегляди
Публікації
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України08:11 • 15100 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садитиPhoto29 липня, 12:38 • 120322 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 роціPhoto
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 153272 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 липня, 06:30 • 197506 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 245382 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ07:04 • 6780 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 144493 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 196092 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 130389 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-ConVideo26 липня, 12:13 • 124365 перегляди
Актуальне
YouTube
Шахед-136
TikTok
Facebook
Instagram

Австралія розширює заборону на соцмережі для підлітків до 16 років

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Австралія скасовує виняток для YouTube, додаючи його до списку соцмереж, заборонених для підлітків до 16 років. Заборона набуде чинності в грудні, а її порушення загрожує штрафом до 49,5 млн австралійських доларів.

Австралія розширює заборону на соцмережі для підлітків до 16 років

Австралія скасовує попереднє виключення для відеоплатформи YouTube та додасть її до списку соцмереж, заборонених для підлітків до 16 років. Заборона набуде чинності вже в грудні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters. 

Деталі

Своє рішення уряд пояснив захистом дітей від шкідливого контенту та впливу технологічних гігантів.

В листопаді 2024 року влада країни обмежила використання соцмереж для дітей до 16 років. Нині інтернет-регулятор закликає скасувати цей виняток після опитування, де 37% неповнолітніх скаржились на шкідливий контент на YouTube – найвищий показник серед соцмереж.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що діти страждають від негативного впливу платформ.

YouTube стверджує, що його не слід класифікувати як соціальну мережу, оскільки його основним видом діяльності є відеохостинг. За даними компанії, майже три чверті австралійців віком від 13 до 15 років користуються ним.

"Наша позиція залишається чіткою: YouTube — це платформа для обміну відео з бібліотекою безкоштовного високоякісного контенту, який все частіше переглядають на екранах телевізорів. Це не соціальна мережа", — заявив представник YouTube у електронному листі.

Інші компанії, такі як Facebook, Instagram, TikTok і Snapchat, стверджують, що YouTube має ті самі алгоритми та функції взаємодії. Заборона робить створення облікових записів YouTube для підлітків незаконним, але дозволяє батькам і вчителям показувати відео дітям.

Загалом закон передбачає обов'язок соцмереж "вживати розумних заходів" для виконання вимог, інакше загрожує штраф до 49,5 млн австралійських доларів.

YouTube Shorts за доходами зрівнявся з основною платформою в США15.06.25, 17:02 • 4996 переглядiв

Лілія Подоляк

Новини СвітуТехнології
TikTok
Ентоні Албаніз
Австралія
YouTube
Facebook
Instagram