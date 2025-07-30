Австралія розширює заборону на соцмережі для підлітків до 16 років

Австралія скасовує попереднє виключення для відеоплатформи YouTube та додасть її до списку соцмереж, заборонених для підлітків до 16 років. Заборона набуде чинності вже в грудні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Своє рішення уряд пояснив захистом дітей від шкідливого контенту та впливу технологічних гігантів.

В листопаді 2024 року влада країни обмежила використання соцмереж для дітей до 16 років. Нині інтернет-регулятор закликає скасувати цей виняток після опитування, де 37% неповнолітніх скаржились на шкідливий контент на YouTube – найвищий показник серед соцмереж.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що діти страждають від негативного впливу платформ.

YouTube стверджує, що його не слід класифікувати як соціальну мережу, оскільки його основним видом діяльності є відеохостинг. За даними компанії, майже три чверті австралійців віком від 13 до 15 років користуються ним.

"Наша позиція залишається чіткою: YouTube — це платформа для обміну відео з бібліотекою безкоштовного високоякісного контенту, який все частіше переглядають на екранах телевізорів. Це не соціальна мережа", — заявив представник YouTube у електронному листі.

Інші компанії, такі як Facebook, Instagram, TikTok і Snapchat, стверджують, що YouTube має ті самі алгоритми та функції взаємодії. Заборона робить створення облікових записів YouTube для підлітків незаконним, але дозволяє батькам і вчителям показувати відео дітям.

Загалом закон передбачає обов'язок соцмереж "вживати розумних заходів" для виконання вимог, інакше загрожує штраф до 49,5 млн австралійських доларів.

YouTube Shorts за доходами зрівнявся з основною платформою в США