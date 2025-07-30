Австралия расширяет запрет на соцсети для подростков до 16 лет
Киев • УНН
Австралия отменяет исключение для YouTube, добавляя его в список соцсетей, запрещенных для подростков до 16 лет. Запрет вступит в силу в декабре, а его нарушение грозит штрафом до 49,5 млн австралийских долларов.
Австралия отменяет предыдущее исключение для видеоплатформы YouTube и добавит ее в список социальных сетей, запрещенных для подростков до 16 лет. Запрет вступит в силу уже в декабре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Свое решение правительство объяснило защитой детей от вредоносного контента и влияния технологических гигантов.
В ноябре 2024 года власти страны ограничили использование соцсетей для детей до 16 лет. Сейчас интернет-регулятор призывает отменить это исключение после опроса, где 37% несовершеннолетних жаловались на вредоносный контент на YouTube – самый высокий показатель среди соцсетей.
Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что дети страдают от негативного влияния платформ.
YouTube утверждает, что его не следует классифицировать как социальную сеть, поскольку его основным видом деятельности является видеохостинг. По данным компании, почти три четверти австралийцев в возрасте от 13 до 15 лет пользуются им.
"Наша позиция остается четкой: YouTube — это платформа для обмена видео с библиотекой бесплатного высококачественного контента, который все чаще просматривают на экранах телевизоров. Это не социальная сеть", — заявил представитель YouTube в электронном письме.
Другие компании, такие как Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat, утверждают, что YouTube имеет те же алгоритмы и функции взаимодействия. Запрет делает создание учетных записей YouTube для подростков незаконным, но позволяет родителям и учителям показывать видео детям.
В целом закон предусматривает обязанность соцсетей "принимать разумные меры" для выполнения требований, иначе грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов.
YouTube Shorts по доходам сравнялся с основной платформой в США15.06.25, 17:02 • 4996 просмотров