Австралия расширяет запрет на соцсети для подростков до 16 лет

$41.790.01
48.220.47
ukenru
06:09 • 11283 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 29250 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 41241 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 45246 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 50155 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 66624 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 153168 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
29 июля, 09:21 • 57790 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил деталиPhoto
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 75118 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 197415 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
87%
744мм
Популярные новости
Враг атаковал Харьков "шахедом": первые подробности29 июля, 23:06 • 19491 просмотра
Заставить Трампа отказаться от дедлайна: в ISW дали оценку заявлениям пескова о 10-дневном сроке29 июля, 23:39 • 20314 просмотра
«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины30 июля, 00:34 • 19446 просмотра
"Правильно" любить Россию: оккупанты отправили школьников Донетчины в филиал "Артека" на Запорожье - ЦНС30 июля, 01:05 • 22761 просмотра
В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунамиVideo30 июля, 01:37 • 20525 просмотра
публикации
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 14889 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 120230 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 153168 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 197415 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 245292 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 6700 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 144457 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 196063 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 130361 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 124338 просмотра
Актуальное
YouTube
Шахед-136
ТикТок
Facebook
Instagram

Австралия расширяет запрет на соцсети для подростков до 16 лет

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Австралия отменяет исключение для YouTube, добавляя его в список соцсетей, запрещенных для подростков до 16 лет. Запрет вступит в силу в декабре, а его нарушение грозит штрафом до 49,5 млн австралийских долларов.

Австралия расширяет запрет на соцсети для подростков до 16 лет

Австралия отменяет предыдущее исключение для видеоплатформы YouTube и добавит ее в список социальных сетей, запрещенных для подростков до 16 лет. Запрет вступит в силу уже в декабре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали

Свое решение правительство объяснило защитой детей от вредоносного контента и влияния технологических гигантов.

В ноябре 2024 года власти страны ограничили использование соцсетей для детей до 16 лет. Сейчас интернет-регулятор призывает отменить это исключение после опроса, где 37% несовершеннолетних жаловались на вредоносный контент на YouTube – самый высокий показатель среди соцсетей.

Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что дети страдают от негативного влияния платформ.

YouTube утверждает, что его не следует классифицировать как социальную сеть, поскольку его основным видом деятельности является видеохостинг. По данным компании, почти три четверти австралийцев в возрасте от 13 до 15 лет пользуются им.

"Наша позиция остается четкой: YouTube — это платформа для обмена видео с библиотекой бесплатного высококачественного контента, который все чаще просматривают на экранах телевизоров. Это не социальная сеть", — заявил представитель YouTube в электронном письме.

Другие компании, такие как Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat, утверждают, что YouTube имеет те же алгоритмы и функции взаимодействия. Запрет делает создание учетных записей YouTube для подростков незаконным, но позволяет родителям и учителям показывать видео детям.

В целом закон предусматривает обязанность соцсетей "принимать разумные меры" для выполнения требований, иначе грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов.

YouTube Shorts по доходам сравнялся с основной платформой в США15.06.25, 17:02 • 4996 просмотров

Лилия Подоляк

Новости МираТехнологии
ТикТок
Энтони Альбанезе
Австралия
YouTube
Facebook
Instagram