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YouTube Shorts по доходам сравнялся с основной платформой в США

Киев • УНН

 • 362 просмотра

YouTube Shorts достиг уровня доходов с основной платформой в США и других странах, а в некоторых даже превысил его. Просмотры Shorts выросли на 20% в первом квартале 2025 года.

YouTube Shorts по доходам сравнялся с основной платформой в США

Короткие видео YouTube Shorts приносят компании доход на уровне с основной версией платформы в США и ряде других стран. В отдельных странах монетизация Shorts даже превышает традиционный YouTube, а количество просмотров коротких роликов за первый квартал 2025 года выросло на 20%. Об этом заявил генеральный директор YouTube Нил Мохан, передает Variety, пишет УНН.

Детали

После большой рекламной презентации в Нью-Йорке генеральный директор YouTube Нил Мохан поделился знаковым достижением платформы. По его словам, короткие видео YouTube Shorts уже приносят столько же дохода за час просмотра, как и основной YouTube - в частности в США и в ряде других стран. Более того, по его словам "в некоторых странах уровень монетизации Shorts теперь превышает показатель основного YouTube".

Во время выступления на конференции MoffettNathanson Media, Internet & Communications Мохан объяснил, что такой рост стал возможным благодаря большему количеству рекламных возможностей, контенту, который продвигается с помощью ИИ, и общему увеличению активности пользователей.

В первом квартале 2025 года просмотры Shorts выросли на 20% по сравнению с прошлым годом

- рассказал он.

Мохан также подчеркнул, что короткие видео особенно привлекают молодежь.

Просмотр видео становится все более интерактивным по своей природе… а Shorts просто делают это легким и понятным

- сказал он.

Сейчас около 70% каналов на платформе публикуют именно короткий формат.

Еще один заметный тренд - переход пользователей на большие экраны. За последний год просмотр рекламы на телевизорах принес YouTube более миллиарда конверсий. А в первом квартале этого года телевизоры стали основными устройствами для просмотра, опередив смартфоны.

На мероприятии Brandcast, которое YouTube провел в Нью-Йорке, компания представила новые рекламные возможности. Отныне бренды смогут покупать показы, привязанные к резонансным событиям - таким как "Оскар", Met Gala или турнир PGA. Это позволяет брендам появляться в результатах поиска по тематике событий и "получать значительную долю голоса" в рекламной среде.

На вопрос о перспективах искусственного интеллекта, Мохан подчеркнул, что YouTube инвестирует в эту технологию уже годами. ИИ используется не только для мониторинга контента и авторских прав, но и в создании инструментов для создателей.

Я действительно рассматриваю ИИ как технологию, которая расширит человеческое творчество

- сказал он. Среди инноваций - функция Dream Screen, которая позволяет генерировать видео по текстовому запросу на основе Google DeepMind.

Особое внимание уделяется развитию контента: YouTube активно поддерживает подкасты, которые ежемесячно собирают более миллиарда зрителей.

Нил Мохан также отметил силу сочетания рекламы и подписных сервисов (YouTube Music, Premium, YouTube TV и Sunday Ticket).

Этот маховик привлекает новых создателей. Сейчас количество подписчиков Music и Premium превышает 125 миллионов - год назад их было 100 миллионов

- отметил он.

Аналитик Майкл Натансон из MoffettNathanson отметил, что если бы YouTube был отдельной компанией, ее стоимость составляла бы $475–550 млрд - примерно 30% всей стоимости Alphabet. За 2024 год YouTube стал второй крупнейшей медиакомпанией мира (доходы - $54,2 млрд), уступая только Disney. Но уже в 2025-м платформа может стать лидером - по доходам и вниманию аудитории.

В этом году YouTube празднует 20-летие.

С днем рождения, YouTube. Трудно поверить, что это наша 20-я годовщина

 - сказал Мохан.

На юбилейном шоу Brandcast в Линкольн-центре выступили звезды YouTube и шоу-бизнеса: Леди Гага, MrBeast, Бриттани Броски, Шон Эванс ("Hot Ones") и стример iShowSpeed. Также комиссар НФЛ Роджер Гуделл анонсировал первую бесплатную трансляцию игры лиги на YouTube: матч между "Чарджерс" и "Чифс" состоится в Сан-Паулу, Бразилия.

YouTube без огласки смягчил правила модерации контента10.06.25, 09:19 • 3094 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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