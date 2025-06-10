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YouTube без огласки смягчил правила модерации контента

Киев • УНН

 • 764 просмотра

YouTube ослабляет правила модерации, отдавая приоритет свободе слова над риском вреда. Теперь видео общественного интереса могут содержать больше контента, который ранее считался нарушением.

YouTube без огласки смягчил правила модерации контента

Крупнейшая в мире видеоплатформа YouTube ослабляет правила модерации видео, призывая модераторов отдавать предпочтение "свободе слова" над риском вреда при удалении видео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Изменение политики, о котором публично не объявлялось, сделало YouTube очередной платформой, отказывающейся от активного контроля за высказываниями в Интернете на фоне давления республиканцев в США, пишет издание. Как отмечается, обновление впервые появилось в декабре 2024 года в учебных материалах для модераторов.

Теперь видео, представляющие общественный интерес, могут содержать больше контента, который ранее считался нарушением. В частности, допустимая доля такого контента возросла с четверти до половины видео. Среди примеров - обсуждение политических, социальных и культурных вопросов, в частности заседания городских советов или предвыборные митинги.

"Признавая, что определение "общественного интереса" постоянно меняется, мы обновляем наши рекомендации по этим исключениям, чтобы отразить новые типы дискуссий, которые мы видим на платформе сегодня. Наша цель остается неизменной: защитить свободу слова на YouTube, одновременно смягчая вопиющий вред ", - говорится в заявлении пресс-секретаря YouTube Николь Белл.

По словам Белл, YouTube отменяет политику, которая больше не имеет смысла, как в случае с дезинформацией о Covid в 2023 году, и наоборот, усиливает, когда это оправдано - например, в этом году запретил контент, ведущий на сайты азартных игр.

YouTube позволяет оставлять контент, который формально нарушает правила, если он имеет образовательную, документальную, научную или художественную ценность. Платформа сохраняет за собой право толковать правила и делать исключения в случаях общественного интереса.

В декабре 2024 года YouTube разрешил размещение видео кандидатов в президенты США даже при наличии нарушений политики, если ролики признавались общественно важными.

Дополнение

Платформа Meta, владеющая Facebook и Instagram, в январе также остановила программу проверки фактов, как свидетельство аналогичного тренда. До этого подобные шаги предпринимала и платформа X.

Докторантка Мичиганского университета Меган А. Браун заявила, что такое изменение политики является "разворотом по сравнению с тем временем, когда YouTube и другие платформы решали, что люди могут делиться политическими речами, но при этом будут сохранять определенную пристойность".

YouTube заблокировал канал Мосийчука и еще три канала другого подсанкционного пропагандиста06.06.25, 16:43 • 4678 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаМультимедиа
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