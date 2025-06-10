YouTube без розголосу пом'якшив правила модерації контенту

Найбільша у світі відеоплатформа YouTube послаблює правила модерації відео, закликаючи модераторів надавати перевагу "свободі слова" над ризиком шкоди при видаленні відео. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Зміна політики, про яку публічно не оголошували, зробила YouTube черговою платформою, що відмовляється від активного контролю за висловлюваннями в Інтернеті на тлі тиску республіканців у США, пише видання. Як зазначається, оновлення вперше з’явилось у грудні 2024 року в навчальних матеріалах для модераторів.

Тепер відео, що становлять суспільний інтерес, можуть містити більше контенту, який раніше вважався порушенням. Зокрема, допустима частка такого контенту зросла з чверті до половини відео. Серед прикладів - обговорення політичних, соціальних та культурних питань, зокрема засідання міських рад або передвиборчі мітинги.

"Визнаючи, що визначення "суспільного інтересу" постійно змінюється, ми оновлюємо наші рекомендації щодо цих винятків, щоб відобразити нові типи дискусій, які ми бачимо на платформі сьогодні. Наша мета залишається незмінною: захистити свободу слова на YouTube, одночасно пом’якшуючи кричущу шкоду ", - ідеться у заяві речниці YouTube Ніколь Белл.

За словами Белл, YouTube скасовує політику, яка більше не має сенсу, як у випадку з дезінформацією про Covid у 2023 році, і навпаки, посилює, коли це виправдано - наприклад, цього року заборонив контент, що веде на сайти азартних ігор.

YouTube дозволяє залишати контент, який формально порушує правила, якщо він має освітню, документальну, наукову чи художню цінність. Платформа зберігає за собою право тлумачити правила та робити винятки у випадках суспільного інтересу.

У грудні 2024 року YouTube дозволив розміщення відео кандидатів у президенти США навіть за наявності порушень політики, якщо ролики визнавались суспільно важливими.

Доповнення

Платформа Meta, яка володіє Facebook та Instagram, у січні також зупинила програму перевірки фактів, як свідчення аналогічного тренду. До цього подібні кроки робила і платформа X.

Докторантка Мічиганського університету Меган А. Браун заявила, що така зміна політики є "розворотом порівняно з тим часом, коли YouTube та інші платформи вирішували, що люди можуть ділитися політичними промовами, але при цьому зберігатимуть певну пристойність".

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