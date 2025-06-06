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YouTube заблокував канал Мосійчука та ще три канали іншого підсанкційного пропагандиста

Київ • УНН

 • 116 перегляди

YouTube заблокував 4 канали, пов’язані з Ігорем Мосійчуком та Ростиславом Шапошніковим, за поширення російської пропаганди. Обидва фігуранти перебувають під санкціями РНБО.

YouTube заблокував канал Мосійчука та ще три канали іншого підсанкційного пропагандиста

YouTube заблокував на території України ще чотири канали, котрі поширювали наративи у дусі російської пропаганди, та були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидіє дезінформації РНБО.

Деталі

Заблоковано канал "Ігор Мосійчук" - колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою росії.

Крім того, стрімінгова платформа YouTube припинила роботу каналів "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" та "Ростислав Шапошніков", пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим, що поширював вигідні росії фейки.

Проти обох фігурантів запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом Президента України від 25 травня.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 25 травня затвердив новий пакет санкцій РНБО. До списку увійшли син колишнього президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, колишній народний депутат і блогер Ігор Мосійчук, помічник кадирова ахмед дудаєв, а також кілька відомих ватажків кримінальних угруповань, зокрема, російських.

YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних "влогерів"09.05.25, 17:06 • 9863 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаМультимедіа
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
YouTube
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