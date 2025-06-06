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YouTube заблокировал канал Мосийчука и еще три канала другого подсанкционного пропагандиста

Киев • УНН

 • 34 просмотра

YouTube заблокировал 4 канала, связанные с Игорем Мосийчуком и Ростиславом Шапошниковым, за распространение российской пропаганды. Оба фигуранта находятся под санкциями СНБО.

YouTube заблокировал канал Мосийчука и еще три канала другого подсанкционного пропагандиста

YouTube заблокировал на территории Украины еще четыре канала, которые распространяли нарративы в духе российской пропаганды и были связаны с лицами, против которых введены санкции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Заблокирован канал "Игорь Мосийчук" - бывшего народного депутата, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой россии.

Кроме того, стриминговая платформа YouTube прекратила работу каналов "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" и "Ростислав Шапошников", связанные с блогером Ростиславом Шапошниковым, распространявшим выгодные россии фейки.

Против обоих фигурантов введены санкции СНБО, которые были введены в действие указом Президента Украины от 25 мая.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая утвердил новый пакет санкций СНБО. В список вошли сын бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, бывший народный депутат и блогер Игорь Мосийчук, помощник кадырова ахмед дудаев, а также несколько известных главарей криминальных группировок, в частности, российских.

YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных "влогеров"09.05.25, 17:06 • 9861 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаМультимедиа
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