YouTube заблокировал канал Мосийчука и еще три канала другого подсанкционного пропагандиста

YouTube заблокировал на территории Украины еще четыре канала, которые распространяли нарративы в духе российской пропаганды и были связаны с лицами, против которых введены санкции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Заблокирован канал "Игорь Мосийчук" - бывшего народного депутата, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой россии.

Кроме того, стриминговая платформа YouTube прекратила работу каналов "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" и "Ростислав Шапошников", связанные с блогером Ростиславом Шапошниковым, распространявшим выгодные россии фейки.

Против обоих фигурантов введены санкции СНБО, которые были введены в действие указом Президента Украины от 25 мая.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая утвердил новый пакет санкций СНБО. В список вошли сын бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, бывший народный депутат и блогер Игорь Мосийчук, помощник кадырова ахмед дудаев, а также несколько известных главарей криминальных группировок, в частности, российских.

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