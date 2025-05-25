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Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

До списку увійшли син колишнього президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, колишній народний депутат і блогер Ігор Мосійчук, помічник кадирова ахмед дудаєв, а також кілька відомих ватажків кримінальних угруповань, зокрема, російських.

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони України проти низки фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента.

Деталі

Зеленський підписав указ про запровадження нового пакету санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), які торкнулися як окремих фізичних осіб, так і компаній. До списку санкцій потрапили як політики, так і представники бізнесу та кримінального світу.

Серед найвідоміших прізвищ — Олександр Богуслаєв, син колишнього президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. До списку також увійшов Ігор Мосійчук — український блогер і колишній народний депутат.

Окремо під санкції потрапив ахмед дудаєв — помічник глави Чеченської республіки рамзана кадирова. Також у списку опинилися троє ватажків російських кримінальних угруповань: сергій лалакін, сергій михайлов і геннадій петров, яких в Україні вважають загрозою національній безпеці.

Крім того, санкції торкнулися голови української громадської організації "Дорожній контроль" Ростислава Шапошнікова, а також власників казино PIN-UP — закладів, які викликали критику через можливий зв’язок із нелегальними фінансовими потоками.

Офіційна мета цих заходів — посилення безпеки держави, боротьба з незаконною діяльністю та стримування впливу осіб, які можуть загрожувати інтересам України.

Запроваджені санкції передбачають обмеження у веденні бізнесу, заморожування активів і заборону на в’їзд до України. Такий крок є частиною комплексної політики влади щодо захисту національної безпеки в умовах триваючої війни та політичної нестабільності.

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи22.05.25, 20:33 • 2840 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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