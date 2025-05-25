Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины против ряда физических и юридических лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента.

Детали

Зеленский подписал указ о введении нового пакета санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые коснулись как отдельных физических лиц, так и компаний. В список санкций попали как политики, так и представители бизнеса и криминального мира.

Среди самых известных фамилий — Александр Богуслаев, сын бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В список также вошел Игорь Мосийчук — украинский блогер и бывший народный депутат.

Отдельно под санкции попал ахмед дудаев — помощник главы Чеченской республики рамзана кадырова. Также в списке оказались трое главарей российских криминальных группировок: сергей лалакин, сергей михайлов и геннадий петров, которых в Украине считают угрозой национальной безопасности.

Кроме того, санкции коснулись главы украинской общественной организации "Дорожный контроль" Ростислава Шапошникова, а также владельцев казино PIN-UP — заведений, которые вызвали критику из-за возможной связи с нелегальными финансовыми потоками.

Официальная цель этих мер — усиление безопасности государства, борьба с незаконной деятельностью и сдерживание влияния лиц, которые могут угрожать интересам Украины.

Введенные санкции предусматривают ограничения в ведении бизнеса, замораживание активов и запрет на въезд в Украину. Такой шаг является частью комплексной политики власти по защите национальной безопасности в условиях продолжающейся войны и политической нестабильности.

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