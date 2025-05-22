Зеленский обсудил с представителями нацменьшинств имплементацию закона о коренных народах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями национальных меньшинств, с которыми обсудил имплементацию закона о коренных народах, координацию между государством и нацменьшинствами, а также усилия для возвращения домой украинцев. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Встретился с представителями национальных меньшинств и коренных народов Украины. Накануне впервые прошел День межнационального согласия и культурного разнообразия. Наше государство многонациональное. И это – наша сила. Мы все чувствуем взаимоподдержку и понимание, все вместе живем, боремся, чтобы жить в мире - написал Зеленский.

Он также отметил, что во время встречи "обсудили важнейшие вопросы: имплементацию закона о коренных народах, координацию между государством и нацменьшинствами, образовательные и языковые темы, предоставление украинского гражданства тем, кто ждет уже длительное время, а также усилия для возвращения наших людей домой".

По словам Президента, неотъемлемой частью Украины является более ста нацменьшинств.

"Очень важно, что все сообщества, наша европейскость – в такой открытости и совместной работе. Благодарен каждому и каждой за единство и любовь к Украине", - отметил президент.

Напомним

27 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня межнационального согласия и культурного разнообразия, который будут отмечать ежегодно 21 мая.

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