Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Военные действия на территории Украины обусловили значительные миграционные процессы. Это значительно повлияло на численный состав многих национальных сообществ, значительное количество из них ищет защиту в своих материнских странах, определенное количество лиц вынужденно осталось на временно оккупированных территориях. Об этом журналисту УНН сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) и рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются представители нацменьшинств Украины.

В прошлом году Президент Украины ввел новый государственный праздник - День межнационального согласия и культурного разнообразия. Его отмечают 21 мая.

Государственная служба Украины по этнополитике сообщала, что в этом году лозунг - "У каждого - свой голос, и сердце у нас одно" - подчеркивает уникальность каждого народа, языка, культуры, но также и общую любовь к Украине.

Как украинцы могут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия

Государственная служба Украины по этнополитике отметила, что Украина всегда была и остается многонациональной страной, где каждое этносообщество вносит свой уникальный вклад в ее культуру, развитие государственности и защиту независимости.

День межнационального согласия и культурного разнообразия - это о стремлении украинцев быть вместе, быть вместе несмотря на разное этническое происхождение, разные языки и культурные традиции, быть вместе потому, что вместе необходимо защищать свою страну и восстанавливать ее. День межнационального согласия и культурного разнообразия должен способствовать тому, что люди восстанавливают память о своем этническом происхождении и одновременно осознают общность всех наций в русле единой украинской политической нации - отмечает ДЭСС.

Также ДЭСС отметила, что в украинских городах и селах есть опыт проведения фестивалей единения культур, где каждое этническое сообщество демонстрировало свои культурные традиции. Однако условия военного положения не способствуют проведению масштабных форумов, но локальные мероприятия по празднованию состоятся в регионах, удаленных от линии фронта.

ДЭСС о коренных народах Украины

Частью второй статьи 1 Закона Украины "О коренных народах Украины" определено, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки - информирует Государственная служба по этнополитике.

Относительно национальных меньшинств в ДЭСС отмечают, что согласно части первой статьи 1 Закона Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" национальное меньшинство (сообщество) Украины - это постоянная группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, проживают на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, проявляют стремление сохранить и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность.

Отмечается, что единственным официальным источником информации о количестве лиц, принадлежащих к тому или иному национальному меньшинству (сообществу) Украины по состоянию на сегодня, являются результаты Всеукраинской переписи населения 2001 года. По данным переписи в Украине проживали представители более 130 национальных меньшинств.

Однако в Государственной службе по этнополитике отмечают, что изменения, произошедшие в украинском обществе за период, прошедший после проведения последней Всеукраинской переписи, особенно военные действия, обусловили значительные миграционные процессы.

Это значительно повлияло на численный состав многих национальных сообществ, значительное количество из них ищет защиту в своих материнских странах, определенное количество лиц вынужденно осталось на временно оккупированных территориях. По мнению ДЭСС, приводить статистику 24-летней давности относительно процентного количества представителей того или иного национального сообщества в условиях, сложившихся в результате военных действий, не является целесообразным - отмечает Государственная служба по этнополитике.

Проблемы, с которыми сталкиваются в Украине национальные меньшинства и коренные народы

"Представители национальных меньшинств Украины, которые являются гражданами нашего государства, составляют неотъемлемую часть украинского общества. В своей жизни и деятельности они сталкиваются с теми же проблемами, что и другие граждане Украины. Самая большая проблема - это кровавая неспровоцированная война, которую развязала российская федерация против Украины, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома, убегая от боевых действий, тысячи людей потеряли свое жилье и имущество, сотни людей получили ранения в результате воздушных атак на города и села", - заявляют в ДЭСС.

Евроинтеграционный контекст

Отмечание этого Дня является частью европейского продвижения Украины. Это еще один шаг на пути интеграции в ЕС, где уважение к правам меньшинств и культурной идентичности - основополагающие принципы.

Украина как государство, уверенно движущееся по пути европейской интеграции, последовательно реализует обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - в частности в сферах защиты прав национальных меньшинств, развития межкультурного диалога и формирования сплоченного, открытого сообщества, исповедующего европейские ценности.

Принцип "единства в многообразии" (motto of the EU: In varietate concordia) является общим для Европы и Украины.