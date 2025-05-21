День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття: як відзначити

Торік Президент України запровадив нове державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його відзначають 21 травня, УНН розповів, як його відзначити.

Запровадження нового державного свята в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у жовтні 2023 року до Омбудсмана звернулась громадська організація "Рада національних спільнот України), з метою створення належних умов для реалізації та захист прав національних меншин, корінних народів, а також розвиток та збереження їхньої мови, релігійної, культурної та етнічної самобутності.

Згодом 27 грудня 2024 року указом №883/2024 Президент України Володимир Зеленський встановив День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який щорічно відзначається 21 травня.

Про День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Метою Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття є об'єднання українського суспільства, захист прав національних меншин та корінних народів України та вшанування їхнього внеску в етнокультурне багатство нашої держави.

Також засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету та незалежності України, у збройну боротьбу з росією.

21 травня у світі відзначається міжнародне свято - Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку, яке сприяє просуванню питань культурної різноманітності.

День культурного розмаїття дає можливість допомогти громадам зрозуміти цінність кожної культури та навчитися жити разом у гармонії. Це свято було створене як наслідок руйнування статуй Будди Баміяна в Афганістані у 2001 році.

Перша промова Папи Лева після інтронізації: основні послання стосувалися любові, миру та єдності

Роль свята в контексті євроінтеграції та національної єдності

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський повідомляв, що забезпечення прав національних меншин, модернізація законодавства в цій сфері є однією з вимог Європейського Союзу щодо майбутнього членства України в ЄС.

Попри те, що повномаштабна війна триває, нашим спільним пріорітетом є забезпечення необхідних умов для розвитку культурної, мовної, етнічної, релігійної індентичності представників національних спільнот та корінних народів. Також пріорітетотом є створення можливостей для їх повноцінної інтеграції в українське суспільство" - заявляв Єленський.

Рада ухвалила новий законопроект про нацменшини

Як відзачити День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

СвітЛиця культурно-просвітницький центр організовує 21 травня запрошує на захід "Єдність у розмаїтті" у Броварах.

На вас очікує:

· знайомство з польськими традиціями;

· патріотичне інсценування;

· цікава вікторина з подарунками;

· пісня-символ єдності для українського та польського народів (заспіваємо разом).

Захід підготовлено Польським культурно-освітнім товариством "Родина". Обовязкова реєстрація.

Заходи до Дня міжнаціональної злагоди у Києві:

· протягом дня відбудеться пізнавально-просвітницька акція з роздачею інформаційних пам’яток "Єдність у розмаїтті етносів і культур" до Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття - Бібліотека для дітей імені І.Багряного;

· протягом дня відбудеться ілюстративна виставка-інсталяція та дегустація "Мозаїка культур: національна кухня кримських татар" - Бібліотека імені М.Бажана;

· 09:15 - Пізнавальна година "Ми різні – ми разом" до Дня міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття для учнів 8-А класу Технічного ліцею НТУУ "КПІ" - Бібліотека для дітей імені О.Донченка.

Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин