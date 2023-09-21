Рада ухвалила новий законопроект про нацменшини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект №9610 про внесення змін до закону “Про національні меншини (спільноти) України” щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, повідомили із депутатського корпусу у четвер, пише УНН.
Цитата
"Рада прийняла законопроект №9610 про нацменшини. "За" в цілому - 318. Ще одне євроінтеграційне рішення", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Деталі
Нардеп Олексій Гончаренко у Telegram назвав головне із цього євроінтеграційного законопроекту:
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- визначається, хто такі національні меншини;
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- дозволяється використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;
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- розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах
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- уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість - це нацменшини.
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Доповнення
13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №8224 "Про національні меншини (спільноти) України".