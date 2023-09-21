Рада ухвалила новий законопроект про нацменшини

Цитата

"Рада прийняла законопроект №9610 про нацменшини. "За" в цілому - 318. Ще одне євроінтеграційне рішення", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Деталі

Нардеп Олексій Гончаренко у Telegram назвав головне із цього євроінтеграційного законопроекту:



визначається, хто такі національні меншини;



дозволяється використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;



розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах



уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість - це нацменшини.



Доповнення

13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №8224 "Про національні меншини (спільноти) України".