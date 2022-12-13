Рада ухвалила закон про нацменшини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №8224 "Про національні меншини (спільноти) України", повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"Рада прийняла №8224 щодо національні меншини (спільноти) України в цілому", - повідомив нардеп.
З його слів, "за" - 324 голоси.
Железняк наголосив, що "одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС виконана".
Деталі
Метою ухвалення проекту закону, згідно з пояснювальною запискою, як вказують у ВР, «є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та правових засад державної політики у сфері захисту та забезпечення прав національних меншин (спільнот) України, зокрема, права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо.
Крім того, вперше на законодавчому рівні закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот)».
У документі також зазначається, що «Україна є державою-учасницею Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. На шляху інтеграції до європейського співтовариства Україна зобов’язалася забезпечити європейські стандарти захисту прав національних спільнот, зокрема, шляхом створення належних механізмів для їх реалізації».
Законопроект було доопрацьовано на основі висновку Ради Європи та в тісній співпраці з її експертами.
Доповнення
Ще у липні 2021 року Президент України Володимир Зеленський вказував, що в Україні працюють над розробкою закону про національні спільноти.