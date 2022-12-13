Рада приняла закон о нацменьшинствах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №8224 "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм, пишет УНН.
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"Рада приняла №8224 относительно национальных меньшинств (сообществ) Украины в целом", - сообщил нардеп.
По его словам, "за" – 324 голоса.
Железняк подчеркнул, что "одно из главных требований к кандидатству Украины в ЕС выполнено".
Детали
Целью принятия проекта закона, согласно пояснительной записке, как указывают в ВР, «является усовершенствование законодательного регулирования реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), и правовых основ государственной политики в сфере защиты и обеспечения прав национальных меньшинств (сообществ) Украины, в частности, права на самоидентификацию, использование языков национальных меньшинств (сообществ), на образование, участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни и т.д.
Кроме того, впервые на законодательном уровне закрепляются полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам)».
В документе также отмечается, что «Украина является государством-участником Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. На пути интеграции в европейское сообщество Украина обязалась обеспечить европейские стандарты защиты прав национальных сообществ, в частности, путем создания надлежащих механизмов для их реализации».
Законопроект был доработан на основе заключения Совета Европы и в тесном сотрудничестве с его экспертами.
Дополнение
Еще в июле 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что в Украине работают над разработкой закона о национальных сообществах.