День межнационального согласия и культурного разнообразия: как отметить

В прошлом году Президент Украины ввел новый государственный праздник – День межнационального согласия и культурного разнообразия. Его отмечают 21 мая, УНН рассказал, как его отметить.

Введение нового государственного праздника в Украине

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что в октябре 2023 года к Омбудсману обратилась общественная организация "Рада национальных сообществ Украины), с целью создания надлежащих условий для реализации и защиты прав национальных меньшинств, коренных народов, а также развития и сохранения их языка, религиозной, культурной и этнической самобытности.

Впоследствии 27 декабря 2024 года указом №883/2024 Президент Украины Владимир Зеленский установил День межнационального согласия и культурного разнообразия, который ежегодно отмечается 21 мая.

О Дне межнационального согласия и культурного разнообразия

Целью Дня межнационального согласия и культурного разнообразия является объединение украинского общества, защита прав национальных меньшинств и коренных народов Украины и чествование их вклада в этнокультурное богатство нашего государства.

Также засвидетельствование уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с россией.

21 мая в мире отмечается международный праздник - Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития, который способствует продвижению вопросов культурного разнообразия.

День культурного разнообразия дает возможность помочь общинам понять ценность каждой культуры и научиться жить вместе в гармонии. Этот праздник был создан как следствие разрушения статуй Будды Бамияна в Афганистане в 2001 году.

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Роль праздника в контексте евроинтеграции и национального единства

Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщал, что обеспечение прав национальных меньшинств, модернизация законодательства в этой сфере является одним из требований Европейского Союза относительно будущего членства Украины в ЕС.

Несмотря на то, что полномасштабная война продолжается, нашим общим приоритетом является обеспечение необходимых условий для развития культурной, языковой, этнической, религиозной идентичности представителей национальных сообществ и коренных народов. Также приоритетом является создание возможностей для их полноценной интеграции в украинское общество" - заявлял Еленский.

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Как отметить День межнационального согласия и культурного разнообразия

СвитЛыця культурно-просветительский центр организует 21 мая приглашает на мероприятие "Единство в разнообразии" в Броварах.

Вас ожидает:

· знакомство с польскими традициями;

· патриотическое инсценирование;

· интересная викторина с подарками;

· песня-символ единства для украинского и польского народов (споем вместе).

Мероприятие подготовлено Польским культурно-образовательным обществом "Родина". Обязательная регистрация.

Мероприятия ко Дню межнационального согласия в Киеве:

· в течение дня состоится познавательно-просветительская акция с раздачей информационных памяток "Единство в разнообразии этносов и культур" ко Дню межнационального согласия и культурного разнообразия - Библиотека для детей имени И.Багряного;

· в течение дня состоится иллюстративная выставка-инсталляция и дегустация "Мозаика культур: национальная кухня крымских татар" - Библиотека имени М.Бажана;

· 09:15 - Познавательный час "Мы разные – мы вместе" ко Дню межнационального согласия и культурного разнообразия для учащихся 8-А класса Технического лицея НТУУ "КПИ" - Библиотека для детей имени О.Донченко.

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