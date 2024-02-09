Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил методику использования языков национальных меньшинств в местах их традиционного проживания в рамках обязательств Украины перед ЕС по защите прав меньшинств.
Кабинет министров Украины принял Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Так, этот документ входит в перечень обязательств Украины перед ЕС по защите прав национальных меньшинств.
"Обеспечиваем право нацменьшинства на развитие своего языка и одновременно сохраняем все преимущества украинского языка как государственного. В соответствии с Законом Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" Правительство приняло Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, речь идет об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах.
"Продолжаем внедрять европейские стандарты, становимся ближе к ЕС и рассчитываем на скорейшее начало непосредственных переговоров по вступлению", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Верховная Рада приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" 13 декабря 2022 года.
Венецианская комиссия, которая является совещательным органом Совета Европы, приветствовала принятие закона о нацменьшинствах в Украине и признала, что он предоставляет ряд гарантий в соответствии с международными стандартами.
В 2023 году Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах.
Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств
Кабинет министров Украины утвердил методику использования языков национальных меньшинств в местах их традиционного проживания в рамках обязательств Украины перед ЕС по защите прав меньшинств.
Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS
Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.
В Киеве возобновили движение метро после падения человека на рельсы
Движение на "красной" ветке киевского метрополитена восстановили после того, как на станции "Театральная" человек упал на рельсы, из-за чего близлежащие станции временно закрыли.
Литва передала Украине новый пакет военной помощи с зимним снаряжением
Литовская армия передала украинским военным необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.
Правительство разрешило круглосуточную работу ТЦК
Правительство Украины предоставило территориальным центрам комплектования и социальной поддержки право работать круглосуточно во время мобилизации или военного положения.
В Николаеве были слышны взрывы, они не представляют угрозы - мэр
Мэр Николаева заявил, что взрывы были слышны в городе, но не представляли угрозы, и призвал жителей оставаться в безопасных местах, поскольку воздушная тревога продолжается.
Вымогали 10 тыс. долларов у жены погибшего военного и угрожали убийством: в Запорожье задержаны рэкетиры
Рэкетиры требовали у жены погибшего украинского военнослужащего $10 000 и угрожали убить ее и ее ребенка, если она не оплатит несуществующий долг.
В столичном метро на рельсы упал человек: ряд станций закрыты на вход
Станции метро "Университет", "Театральная" и "Крещатик" в Киеве были временно закрыты после того, как на станции "Театральная" пассажир упал на рельсы.
Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 190 миллионов евро
Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на сумму почти 190 миллионов евро для поддержки украинской обороны.
Украина договаривается с ЕС о продлении экономического и транспортного безвиза - премьер
Украина работает над продлением экономического и транспортного безвизового режима с ЕС до июня 2025 года.