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Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств

Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 13:26  •  11342 просмотра

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Кабинет министров Украины утвердил методику использования языков национальных меньшинств в местах их традиционного проживания в рамках обязательств Украины перед ЕС по защите прав меньшинств.

Кабинет министров Украины принял Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Так, этот документ входит в перечень обязательств Украины перед ЕС по защите прав национальных меньшинств.

"Обеспечиваем право нацменьшинства на развитие своего языка и одновременно сохраняем все преимущества украинского языка как государственного. В соответствии с Законом Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" Правительство приняло Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, речь идет об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах.

"Продолжаем внедрять европейские стандарты, становимся ближе к ЕС и рассчитываем на скорейшее начало непосредственных переговоров по вступлению", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Верховная Рада приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" 13 декабря 2022 года.

Венецианская комиссия, которая является совещательным органом Совета Европы, приветствовала принятие закона о нацменьшинствах в Украине и признала, что он предоставляет ряд гарантий в соответствии с международными стандартами.

В 2023 году Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин
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