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Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин

Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин

Київ • УНН

 • 24698 перегляди

Кабінет міністрів України затвердив методику використання мов національних меншин у місцях їхнього традиційного проживання в рамках зобов'язань України перед ЄС щодо захисту прав меншин.

Кабінет міністрів України ухвалив Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Так, цей документ входить в перелік зобов'язань України перед ЄС щодо захисту прав національних меншин.

"Забезпечуємо право нацменшини на розвиток своєї мови та водночас зберігаємо всі переваги української мови як державної. Відповідно до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" Уряд ухвалив Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають", - повідомив Шмигаль.

За його словами, ідеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах.

"Продовжуємо впроваджувати європейські стандарти, стаємо ближче до ЄС і розраховуємо на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів щодо вступу", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти)" 13 грудня 2022 року.

Венеційська комісія, яка є дорадчим органом Ради Європи, привітала ухвалення закону про нацменшини в Україні і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів.

У 2023 році Рада ухвалила новий законопроект про нацменшини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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