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Венеційська комісія оприлюднила рекомендації щодо українського закону про нацменшини: що радять переглянути

Київ • УНН

 • 1061295 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Венеційська комісія, яка є дорадчим органом Ради Європи, опублікувала висновок щодо українського закону про національні меншини, який в грудні ухвалила Верховна Рада. Про це пише УНН із посиланням на оприлюднений документ комісії.

Венеційська комісія оприлюднила рекомендації щодо українського закону про нацменшини: що радять переглянути

Деталі

Комісія привітала ухвалення закону про нацменшини в Україні і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів.

Водночас для повної відповідності міжнародним стандартам вони рекомендують "переглянути низку положень" закону. Більшість рекомендацій стосуються використання мови національних меншин, передбачених у статті 10.

Венеційська комісія рекомендує, зокрема, поширити право на організацію заходів мовами меншин для всіх осіб.

Вилучити із документу норму про обов’язок перекладати українською мовою інформації про публічні заходи на прохання відвідувачів.

Також Венеційська комісія рекомендує відкласти поступову трансформацію шкільної системи мовами меншин і переглянути її з огляду на свій висновок.

Крім того експерти Ради Європи просять переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями, уточнити питання перекладу "написів офіційних назв та інформації для загального ознайомлення мовою меншини" та ухвалити методологію стосовно використання мов нацменшин в органах влади.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти)" 13 грудня.

Документ набув чинності в Україні в березні 2023 року. Цей закон – серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС.

Із зауваженнями щодо українського закону про національні меншини після його ухвалення виступила Румунія. Вона закликала владу України проконсультуватися з Венеціанською комісією.

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