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Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по украинскому закону о нацменьшинствах: что советуют пересмотреть

Киев • УНН

 • 1061295 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Венецианская комиссия, которая является совещательным органом Совета Европы, опубликовала заключение по украинскому закону о национальных меньшинствах, который в декабре приняла Верховная Рада. Об этом пишет УНН со ссылкой на обнародованный документ комиссии.

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по украинскому закону о нацменьшинствах: что советуют пересмотреть

Детали

Комиссия приветствовала принятие закона о нацменьшинствах в Украине и признала, что он предоставляет ряд гарантий в соответствии с международными стандартами.

В то же время, для полного соответствия международным стандартам они рекомендуют "пересмотреть ряд положений" закона. Большинство рекомендаций касаются использования языка национальных меньшинств, предусмотренных в статье 10.

Венецианская комиссия рекомендует, в частности, распространить право на организацию мероприятий на языках меньшинств для всех лиц.

Исключить из документа норму об обязанности переводить на украинский язык информацию о публичных мероприятиях по просьбе посетителей.

Также Венецианская комиссия рекомендует отложить постепенную трансформацию школьной системы на языках меньшинств и пересмотреть ее с учетом своего заключения.

Кроме того, эксперты Совета Европы просят пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг на языках нацменьшинств и книжными магазинами, уточнить вопрос перевода "надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на языке меньшинства" и принять методологию относительно использования языков нацменьшинств в органах власти.

Дополнение

Верховная Рада приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" 13 декабря.

Документ вступил в силу в Украине в марте 2023 года. Этот закон – среди семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС.

С замечаниями по украинскому закону о национальных меньшинствах после его принятия выступила Румыния. Она призвала власти Украины проконсультироваться с Венецианской комиссией.

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