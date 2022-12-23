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Румунія має зауваження до закону про нацменшини в Україні

Румунія має зауваження до закону про нацменшини в Україні

Київ • УНН

 • 616221 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Румунія виступила із зауваженнями щодо українського закону про національні меншини (громади) в Україні. Про це йдеться у заяві МЗС країни від 22 грудня, пише УНН.

У Міністерстві закордонних справ Румунії зазначають, що взяли до відома ухвалення Верховною Радою закону про національні меншини (громади) в Україні.

Цитата

"Міністерство закордонних справ вважає прикрим той факт, що закон був ухвалений за відсутності нової консультації з Венеціанською комісією, думка якої, безумовно, сприяла б забезпеченню всеосяжного та чіткого тексту з погляду європейських правових стандартів у цьому питанні, у тому числі шляхом перевірки того, як попередні рекомендації відображені у тексті. Викликає жаль і той факт, що закон був ухвалений без належних консультацій з представниками румунської громади України, як того вимагала румунська сторона", - йдеться у заяві.

Деталі

МЗС Румунії закликає владу України "проконсультуватися з Венеціанською комісією ще на даному етапі та повністю виконати її рекомендації з огляду на те, що законом передбачено шестимісячний термін для набуття ним чинності".

Міністерство закордонних справ країни наголошує, що неодноразово зверталося до української сторони з проханням ретельно проконсультуватися з румунською громадою в Україні у процесі розробки та ухвалення закону.

"По суті, закон є удосконаленим варіантом щодо попередніх проектів", вказали в МЗС Румунії і навели аналіз поліпшень і "положень, які можуть мати негативний вплив" в ухваленому Україною законі.

"Міністерство закордонних справ продовжить координацію з представниками румунської громади та постійний діалог з українською владою для забезпечення повної поваги та просування прав ідентичності етнічних румунів, у тому числі на основі міжнародних зобов'язань, взятих на себе Україною, у питанні, яке закон прямо визнає пріоритетним. Цей діалог буде продовжено у тому числі у форматі румунсько-української міжурядової змішаної комісії з просування прав осіб, які належать до національних меншин", - зазначено у заяві.

Аспекти аналізу та раніше подані запити, як повідомляється, були передані українській стороні через лист, адресований міністром закордонних справ Богданом Ауреску своєму колезі Дмитру Кулебі. Також вони будуть деталізовані у контактах МЗС Румунії з посольством України в Бухаресті та посольства Румунії у Києві з українською владою, додали у румунському зовнішньополітичному відомстві.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини 13 грудня.

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