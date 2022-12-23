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Румыния имеет замечания по закону о нацменьшинствах в Украине

Румыния имеет замечания по закону о нацменьшинствах в Украине

Киев • УНН

 • 616217 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Румыния выступила с замечаниями по поводу украинского закона о национальных меньшинствах (общинах) в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД страны от 22 декабря, пишет УНН.

В Министерстве иностранных дел Румынии отмечают, что приняли к сведению принятие Верховной Радой закона о национальных меньшинствах (общинах) в Украине.

Цитата

"Министерство иностранных дел считает достойным сожаления тот факт, что закон был принят в отсутствие новой консультации Венецианской комиссии, мнение которой, безусловно, способствовало бы обеспечению всеобъемлющего и четкого текста с точки зрения европейских правовых стандартов в этом вопросе, в том числе путем проверки того, как предыдущие рекомендации отражены в нормативном тексте. Вызывает сожаление и тот факт, что закон был принят без надлежащих консультаций с представителями румынской общины Украины, как того требовала румынская сторона", - говорится в заявлении.

Детали

МИД Румынии призывает власти Украины "проконсультироваться с Венецианской комиссией еще на данном этапе и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая, что законом предусмотрен шестимесячный срок для его вступления в силу".

Министерство иностранных дел страны подчеркивает, что неоднократно обращалось к украинской стороне с просьбой тщательно проконсультироваться с румынской общиной в Украине в процессе разработки и принятия закона.

"По сути, закон представляет собой усовершенствованный вариант по отношению к предыдущим проектам", указали в МИД Румынии и привели анализ улучшений и "положений, которые могут иметь негативное влияние" в принятом Украиной законе.

"Министерство иностранных дел продолжит координацию с представителями румынской общины и постоянный диалог с украинскими властями для обеспечения полного уважения и продвижения прав идентичности этнических румын, в том числе на основе международных обязательств, взятых на себя Украиной, в вопросе, который закон прямо признает приоритетным. Этот диалог будет продолжен в том числе в формате румынско-украинской межправительственной смешанной комиссии по продвижению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - указано в заявлении.

Аспекты анализа и ранее представленные запросы, как сообщается, были переданы украинской стороне через письмо, адресованное министром иностранных дел Богданом Ауреску своему коллеге Дмитрию Кулебе. Также они будут детализированы в контактах МИД Румынии с посольством Украины в Бухаресте и посольства Румынии в Киеве с украинскими властями, добавили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Дополнение

Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах 13 декабря.

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