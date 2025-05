Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Військові дії на території України зумовили значні міграційні процеси. Це значно вплинуло на чисельний склад багатьох національних спільнот, значна кількість з них шукає захист у своїх материнських країнах, певна кількість осіб вимушено залишилась на тимчасово окупованих територіях. Про це журналісту УНН повідомили в Державній службі України з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) та розповіли про проблеми з якими стикаються представники нацменшин України.

Торік Президент України запровадив нове державне свято - День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його відзначають 21 травня.

Державна служба України з етнополітики повідомляла, що цьогорічне гасло - "У кожного - свій голос, та серце в нас одне" - підкреслює унікальність кожного народу, мови, культури, але також і спільну любов до України.

Як українці можуть відзначати День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Державна служба України з етнополітики наголосила, що Україна завжди була і залишається багатонаціональною країною, де кожна етноспільнота робить свій унікальний внесок у її культуру, розвиток державності та захист незалежності.

День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття - це про прагнення українців бути разом, бути разом попри різне етнічне походження, різні мови і культурні традиції, бути разом тому, що разом необхідно боронити свою країну і відновлювати її. День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття повинен сприяти тому, що люди відновлюють пам’ять про своє етнічне походження і водночас усвідомлюють спільність усіх націй у річищі єдиної української політичної нації - зазначає ДЕСС.

Також ДЕСС зазначила, що в українських містах і селах є досвід проведення фестивалів єднання культур, де кожна етнічна спільнота демонструвала свої культурні традиції. Проте умови воєнного стану не сприяють проведенню масштабних форумів, але локальні заходи з відзначення відбудуться в регіонах віддалених від лінії фронту.

ДЕСС про корінні народи України

Частиною другою статті 1 Закону України "Про корінні народи України" визначено, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки - інформує Державна служба з етнополітики.

Щодо національних меншин в ДЕСС зазначають, що відповідно частини першої статті 1 Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" національна меншина (спільнота) України - це стала група громадян України, які не є етнічними українцями, проживають на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, об’єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними та/або релігійними ознаками, усвідомлюють свою приналежність до неї, виявляють прагнення зберегти і розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність.

Наголошується, що єдиним офіційним джерелом інформації про кількість осіб, які належать до тієї чи іншої національної меншини (спільноти) України станом на сьогодні є результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року. За даними перепису в Україні проживали представники понад 130 національних меншин.

Проте в Державній службі з етнополітики зауважують, що зміни, що відбулися в українському суспільстві за період, що минув після проведення останнього Всеукраїнського перепису, особливо військові дії, зумовили значні міграційні процеси.

Це значно вплинуло на чисельний склад багатьох національних спільнот, значна кількість з них пошуковує захист у своїх материнських країнах, певна кількість осіб вимушено залишилась на тимчасово окупованих територіях. На думку ДЕСС, наводити статистику 24-річної давнини щодо відсоткової кількості представників тієї чи іншої національної спільноти в умовах, що склалися в наслідок воєнних дій, не є доцільним - наголошує Державна служба з етнополітики.

Проблеми з якими стикаються в Україні національні меншини та корінні народи

"Представники національних меншин України, що є громадянами нашої держави, становлять невід’ємну частину українського суспільства. В своєму житті та діяльності вони стикаються з тими ж проблемами, що й інші громадяни України. Найбільша проблема - це кривава неспровокована війна, яку розв’язала російська федерація проти України, тисячі людей вимушені покинути свої домівки, тікаючи від бойових дій, тисячі людей втратили своє житло і майно, сотні людей отримали поранення в наслідок повітряних атак на міста і села", - заявляють в ДЕСС.

Рада ухвалила новий законопроект про нацменшини

Євроінтеграційний контекст

Відзначення цього Дня є частиною європейського поступу України. Це ще один крок на шляху інтеграції до ЄС, де повага до прав меншин і культурної ідентичності — основоположні принципи.

Україна як держава, що впевнено рухається шляхом європейської інтеграції, послідовно реалізує зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС — зокрема у сферах захисту прав національних меншн,розвитку міжкультурного діалогу та формування згуртованого, відкритого спільства, що сповідує європейські цінності.

Принцип "єдності в розмаїтті" (motto of the EU: In varietate concordia) є спільним для Європи й України.