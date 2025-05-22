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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з представниками нацменшин для обговорення імплементації закону про корінні народи. Також обговорили питання координації та повернення українців.

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками національних меншин, з якими обговорив імплементацію закону про корінні народи, координацію між державою та нацменшинами, а також зусилля для повернення додому українців. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Зустрівся з представниками національних меншин і корінних народів України. Напередодні вперше пройшов День міжнаціональної злагоди й культурного розмаїття. Наша держава багатонаціональна. І це – наша сила. Ми всі відчуваємо взаємопідтримку та розуміння, усі разом живемо, боремося, щоб жити в мирі

- написав Зеленський.

Він також зазначив, що під час зустрічі "обговорили найважливіші питання: імплементацію закону про корінні народи, координацію між державою та нацменшинами, освітні та мовні теми, надання українського громадянства тим, хто чекає вже тривалий час, а також зусилля для повернення наших людей додому".

За словами Президента, невід'ємною частиною України є понад сто нацменшин.

"Дуже важливо, що всі спільноти, наша європейськість – у такій відкритості та спільній роботі. Вдячний кожному й кожній за єдність і любов до України", - зауважив президент.

Нагадаємо

27 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначатимуть щорічно 21 травня.

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються21.05.25, 14:37 • 116932 перегляди

Ольга Розгон

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