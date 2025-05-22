Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками національних меншин, з якими обговорив імплементацію закону про корінні народи, координацію між державою та нацменшинами, а також зусилля для повернення додому українців. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Зустрівся з представниками національних меншин і корінних народів України. Напередодні вперше пройшов День міжнаціональної злагоди й культурного розмаїття. Наша держава багатонаціональна. І це – наша сила. Ми всі відчуваємо взаємопідтримку та розуміння, усі разом живемо, боремося, щоб жити в мирі - написав Зеленський.

Він також зазначив, що під час зустрічі "обговорили найважливіші питання: імплементацію закону про корінні народи, координацію між державою та нацменшинами, освітні та мовні теми, надання українського громадянства тим, хто чекає вже тривалий час, а також зусилля для повернення наших людей додому".

За словами Президента, невід'ємною частиною України є понад сто нацменшин.

"Дуже важливо, що всі спільноти, наша європейськість – у такій відкритості та спільній роботі. Вдячний кожному й кожній за єдність і любов до України", - зауважив президент.

Нагадаємо

27 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначатимуть щорічно 21 травня.

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