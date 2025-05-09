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YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных "влогеров"

Киев • УНН

 • 3428 просмотра

YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко, Васильца, Кашеваровой, Онищенко, Шелеста и Карасева на территории Украины. Решение связано с санкциями СНБО, введенными указами президента.

YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных "влогеров"

YouTube заблокировал на территории Украины канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В частности, на территории Украины больше недоступны YouTube-каналы:

  • Константина Бондаренко;
    • Дмитрия Васильца;
      • Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media);
        • Павла Онищенко.

          БЭБ наложило арест на активы и финансы подсанкционного олигарха Жеваго в Киеве08.05.25, 15:35 • 7284 просмотра

          До этого YouTube выключил каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все каналы указанных авторов не работают на территории Украины.

          Авторы заблокированных видео ресурсов находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел в действие своими Указами Президент Владимир Зеленский.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчука.  

          Лилия Набока

          Лилия Набока

          ОбществополитикаМультимедиа
          Константин Жеваго
          Петр Порошенко
          Игорь Коломойский
          Владимир Зеленский
          Украина
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