YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных "влогеров"

YouTube заблокировал на территории Украины канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В частности, на территории Украины больше недоступны YouTube-каналы:

Константина Бондаренко;

Дмитрия Васильца;

Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media);

Павла Онищенко.

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До этого YouTube выключил каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все каналы указанных авторов не работают на территории Украины.

Авторы заблокированных видео ресурсов находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел в действие своими Указами Президент Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчука.