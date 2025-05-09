YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных "влогеров"
Киев • УНН
YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко, Васильца, Кашеваровой, Онищенко, Шелеста и Карасева на территории Украины. Решение связано с санкциями СНБО, введенными указами президента.
YouTube заблокировал на территории Украины канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В частности, на территории Украины больше недоступны YouTube-каналы:
- Константина Бондаренко;
- Дмитрия Васильца;
- Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media);
- Павла Онищенко.
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До этого YouTube выключил каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все каналы указанных авторов не работают на территории Украины.
Авторы заблокированных видео ресурсов находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел в действие своими Указами Президент Владимир Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчука.