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Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"
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YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних "влогерів"

Київ • УНН

 • 3734 перегляди

YouTube заблокував канали Арестовича, Бондаренка, Васильця, Кашеварової, Оніщенка, Шелеста та Карасьова на території України. Рішення повʼязане з санкціями РНБО, введеними указами президента.

YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних "влогерів"

YouTube заблокував на території України канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на території України більше недоступні YouTube-канали:

  • Костянтина Бондаренка;
    • Дмитра Васильця;
      • Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media);
        • Павла Оніщенка.

          БЕБ наклало арешт на активи і фінанси підсанкційного олігарха Жеваго у Києві08.05.25, 15:35 • 7288 переглядiв

          До того YouTube вимкнув канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова. Всі канали вказаних авторів не працюють на території України.

          Автори заблокованих відео ресурсів перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми Указами Президент Володимир Зеленський.

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.  

          Лілія Набока

          Лілія Набока

          СуспільствоПолітикаМультимедіа
          Костянтин Жеваго
          Петр Порошенко
          Игорь Коломойский
          Володимир Зеленський
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