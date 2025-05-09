YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних "влогерів"

YouTube заблокував на території України канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

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Зокрема, на території України більше недоступні YouTube-канали:

Костянтина Бондаренка;

Дмитра Васильця;

Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media);

Павла Оніщенка.

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До того YouTube вимкнув канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова. Всі канали вказаних авторів не працюють на території України.

Автори заблокованих відео ресурсів перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми Указами Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.