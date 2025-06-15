YouTube Shorts за доходами зрівнявся з основною платформою в США

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
15 червня, 05:00 • 15379 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 42728 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 57662 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 54181 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 52873 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 58947 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 50271 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 108639 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 69103 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58719 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
41%
748мм
Популярнi новини
Ізраїль розглядає ліквідацію верховного лідера Ірану15 червня, 05:13 • 11207 перегляди
ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів та знищили сотні одиниць ворожої техніки15 червня, 05:25 • 4580 перегляди
Урсула Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили про Близький Схід, Україну та тиск на рф15 червня, 06:25 • 11766 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 10964 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками08:57 • 8584 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 38114 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 109693 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 171608 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 178143 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 193594 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками08:57 • 8700 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 11017 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 108639 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 54285 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 103591 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

YouTube Shorts за доходами зрівнявся з основною платформою в США

Київ • УНН

 • 376 перегляди

YouTube Shorts досяг рівня доходів з основною платформою в США та інших країнах, а в деяких навіть перевищив його. Перегляди Shorts зросли на 20% у першому кварталі 2025 року.

YouTube Shorts за доходами зрівнявся з основною платформою в США

Короткі відео YouTube Shorts приносять компанії дохід на рівні з основною версією платформи в США та низці інших країн. В окремих країнах монетизація Shorts навіть перевищує традиційний YouTube, а кількість переглядів коротких роликів за перший квартал 2025 року зросла на 20%. Про це заявив генеральний директор YouTube Ніл Мохан, передає Variety, пише УНН.

Деталі

Після великої рекламної презентації в Нью-Йорку генеральний директор YouTube Ніл Мохан поділився знаковим досягненням платформи. За його словами, короткі відео YouTube Shorts уже приносять стільки ж доходу за годину перегляду, як і основний YouTube - зокрема в США та у низці інших країн. Ба більше, за його словами "в деяких країнах рівень монетизації Shorts тепер перевищує показник основного YouTube".

Під час виступу на конференції MoffettNathanson Media, Internet & Communications Мохан пояснив, що таке зростання стало можливим завдяки більшій кількості рекламних можливостей, контенту, який просувається за допомогою ШІ, і загальному збільшенню активності користувачів.

У першому кварталі 2025 року перегляди Shorts зросли на 20% у порівнянні з минулим роком

- розповів він.

Мохан також наголосив, що короткі відео особливо приваблюють молодь.

Перегляд відео стає все більш інтерактивним за своєю природою… а Shorts просто роблять це легким та зрозумілим

- сказав він.

Наразі близько 70% каналів на платформі публікують саме короткий формат.

Ще один помітний тренд - перехід користувачів на великі екрани. За останній рік перегляд реклами на телевізорах приніс YouTube понад мільярд конверсій. А в першому кварталі цього року телевізори стали основними пристроями для перегляду, випередивши смартфони.

На заході Brandcast, який YouTube провів у Нью-Йорку, компанія презентувала нові рекламні можливості. Відтепер бренди зможуть купувати покази, прив’язані до резонансних подій - таких як "Оскар", Met Gala чи турнір PGA. Це дає змогу брендам з’являтися в результатах пошуку за тематикою подій і "отримувати значну частку голосу" в рекламному середовищі.

На запитання про перспективи штучного інтелекту, Мохан підкреслив, що YouTube інвестує в цю технологію вже роками. ШІ використовується не лише для моніторингу контенту й авторських прав, а й у створенні інструментів для творців.

Я справді розглядаю ШІ як технологію, яка розширить людську творчість

- сказав він. Серед інновацій - функція Dream Screen, яка дозволяє генерувати відео за текстовим запитом на основі Google DeepMind.

Окрема увага приділяється розвитку контенту: YouTube активно підтримує подкасти, які щомісяця збирають понад мільярд глядачів.

Ніл Мохан також відзначив силу поєднання реклами та підписних сервісів (YouTube Music, Premium, YouTube TV та Sunday Ticket).

Цей маховик приваблює нових творців. Зараз кількість підписників Music і Premium перевищує 125 мільйонів - рік тому їх було 100 мільйонів

- зазначив він.

Аналітик Майкл Натансон із MoffettNathanson зазначив, що якби YouTube був окремою компанією, її вартість становила б $475–550 млрд - приблизно 30% усієї вартості Alphabet. За 2024 рік YouTube став другою найбільшою медіакомпанією світу (доходи - $54,2 млрд), поступаючись лише Disney. Але вже у 2025-му платформа може стати лідером - за прибутками й увагою аудиторії.

Цьогоріч YouTube святкує 20-річчя.

З днем народження, YouTube. Важко повірити, що це наша 20-та річниця

 - сказав Мохан.

На ювілейному шоу Brandcast у Лінкольн-центрі виступили зірки YouTube та шоу-бізнесу: Леді Гага, MrBeast, Бріттані Броскі, Шон Еванс ("Hot Ones") та стрімер iShowSpeed. Також комісар НФЛ Роджер Гуделл анонсував першу безкоштовну трансляцію гри ліги на YouTube: матч між "Чарджерс" і "Чіфс" відбудеться в Сан-Паулу, Бразилія.

YouTube без розголосу пом'якшив правила модерації контенту10.06.25, 09:19 • 3094 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Alphabet
Бразилія
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
YouTube
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9