YouTube Shorts за доходами зрівнявся з основною платформою в США

Короткі відео YouTube Shorts приносять компанії дохід на рівні з основною версією платформи в США та низці інших країн. В окремих країнах монетизація Shorts навіть перевищує традиційний YouTube, а кількість переглядів коротких роликів за перший квартал 2025 року зросла на 20%. Про це заявив генеральний директор YouTube Ніл Мохан, передає Variety, пише УНН.

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Після великої рекламної презентації в Нью-Йорку генеральний директор YouTube Ніл Мохан поділився знаковим досягненням платформи. За його словами, короткі відео YouTube Shorts уже приносять стільки ж доходу за годину перегляду, як і основний YouTube - зокрема в США та у низці інших країн. Ба більше, за його словами "в деяких країнах рівень монетизації Shorts тепер перевищує показник основного YouTube".

Під час виступу на конференції MoffettNathanson Media, Internet & Communications Мохан пояснив, що таке зростання стало можливим завдяки більшій кількості рекламних можливостей, контенту, який просувається за допомогою ШІ, і загальному збільшенню активності користувачів.

У першому кварталі 2025 року перегляди Shorts зросли на 20% у порівнянні з минулим роком - розповів він.

Мохан також наголосив, що короткі відео особливо приваблюють молодь.

Перегляд відео стає все більш інтерактивним за своєю природою… а Shorts просто роблять це легким та зрозумілим - сказав він.

Наразі близько 70% каналів на платформі публікують саме короткий формат.

Ще один помітний тренд - перехід користувачів на великі екрани. За останній рік перегляд реклами на телевізорах приніс YouTube понад мільярд конверсій. А в першому кварталі цього року телевізори стали основними пристроями для перегляду, випередивши смартфони.

На заході Brandcast, який YouTube провів у Нью-Йорку, компанія презентувала нові рекламні можливості. Відтепер бренди зможуть купувати покази, прив’язані до резонансних подій - таких як "Оскар", Met Gala чи турнір PGA. Це дає змогу брендам з’являтися в результатах пошуку за тематикою подій і "отримувати значну частку голосу" в рекламному середовищі.

На запитання про перспективи штучного інтелекту, Мохан підкреслив, що YouTube інвестує в цю технологію вже роками. ШІ використовується не лише для моніторингу контенту й авторських прав, а й у створенні інструментів для творців.

Я справді розглядаю ШІ як технологію, яка розширить людську творчість - сказав він. Серед інновацій - функція Dream Screen, яка дозволяє генерувати відео за текстовим запитом на основі Google DeepMind.

Окрема увага приділяється розвитку контенту: YouTube активно підтримує подкасти, які щомісяця збирають понад мільярд глядачів.

Ніл Мохан також відзначив силу поєднання реклами та підписних сервісів (YouTube Music, Premium, YouTube TV та Sunday Ticket).

Цей маховик приваблює нових творців. Зараз кількість підписників Music і Premium перевищує 125 мільйонів - рік тому їх було 100 мільйонів - зазначив він.

Аналітик Майкл Натансон із MoffettNathanson зазначив, що якби YouTube був окремою компанією, її вартість становила б $475–550 млрд - приблизно 30% усієї вартості Alphabet. За 2024 рік YouTube став другою найбільшою медіакомпанією світу (доходи - $54,2 млрд), поступаючись лише Disney. Але вже у 2025-му платформа може стати лідером - за прибутками й увагою аудиторії.

Цьогоріч YouTube святкує 20-річчя.

З днем народження, YouTube. Важко повірити, що це наша 20-та річниця - сказав Мохан.

На ювілейному шоу Brandcast у Лінкольн-центрі виступили зірки YouTube та шоу-бізнесу: Леді Гага, MrBeast, Бріттані Броскі, Шон Еванс ("Hot Ones") та стрімер iShowSpeed. Також комісар НФЛ Роджер Гуделл анонсував першу безкоштовну трансляцію гри ліги на YouTube: матч між "Чарджерс" і "Чіфс" відбудеться в Сан-Паулу, Бразилія.

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