У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Високий представник ЄС Кая Каллас відреагувала на події у Венесуелі, де було скинуто владу Ніколаса Мадуро. ЄС закликає до стриманості, наголошуючи на дотриманні міжнародного права та захисті громадян ЄС.

У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на події у Венесуелі, під час яких було скинуто владу президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Каллас в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначила Каллас, Євросоюз уважно стежить за ситуацією у Венесуелі.

ЄС неодноразово заявляв, що Мадуро не має легітимності, та захищав мирний перехід влади. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим головним пріоритетом

- йдеться в дописі.

Додатково

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Контекст

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Також повідомлялось, що Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп опублікував фото Ніколаса Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після його затримання американським спецназом.

Водночас лідерка венесуельської опозиції і лауреат Нобелівської премії миру 2025 року Марія Мачадо звернулась до співвітчизників. Вона додала, що "Венесуела буде вільною".

Євген Устименко

