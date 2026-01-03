$42.170.00
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
В ЕС отреагировали на арест Мадуро: Каллас призвала к сдержанности и соблюдению международного права

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Высокий представитель ЕС Кая Каллас отреагировала на события в Венесуэле, где была свергнута власть Николаса Мадуро. ЕС призывает к сдержанности, подчеркивая соблюдение международного права и защиту граждан ЕС.

В ЕС отреагировали на арест Мадуро: Каллас призвала к сдержанности и соблюдению международного права

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас отреагировала на события в Венесуэле, в ходе которых была свергнута власть президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Каллас в соцсети "Х".

Детали

Как отметила Каллас, Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не имеет легитимности, и защищал мирный переход власти. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев не признавал легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих. Он добавил, что Украина поддерживает право народов на свободную жизнь.

российское министерство иностранных дел призвало США освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Контекст

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Также сообщалось, что Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после его задержания американским спецназом.

В то же время лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Мачадо обратилась к соотечественникам. Она добавила, что "Венесуэла будет свободной".

Евгений Устименко

