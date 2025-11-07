Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет

ukenru
17:00 • 4878 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 11064 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 16636 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 17251 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 19732 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 18237 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 40061 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35348 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38115 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29362 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 25303 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 33314 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 21234 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 15621 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 14519 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 16641 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 17256 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 19736 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 14615 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 40062 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Музыкант
Николь Кидман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Бельгия
Мирноград
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 1520 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 4878 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 11240 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 21308 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 33409 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дипломатка
Шахед-136
МиГ-31

Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Дания планирует запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями, однако родители смогут давать разрешение на доступ к определенным платформам. Этот шаг является ответом на обеспокоенность по поводу психического здоровья молодежи.

Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет

Дания планирует запретить использование социальных сетей детям до 15 лет, однако родители смогут давать разрешение на доступ к определенным соцсетям. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Дания планирует запретить использование социальных сетей детям до 15 лет, однако родители смогут давать разрешение детям до 13 лет на доступ к определенным платформам.

Этот шаг является следствием призыва премьер-министра Метте Фредериксен об ограничении использования социальных сетей детьми из-за обеспокоенности психическим здоровьем молодежи.

"Так называемые социальные медиа процветают, крадя время, детство и благополучие наших детей, и мы сейчас положим этому конец", – заявила министр цифровизации Каролина Стаге Ольсен.

Большинство партий в парламенте заявили, что поддержат этот план перед официальным голосованием.

По данным правительства, к платформам, которые чаще всего используют дети в Дании, относятся Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.

Напомним

Австралия отменяет предыдущее исключение для видеоплатформы YouTube и добавит ее в список соцсетей, запрещенных для подростков до 16 лет. Запрет вступит в силу уже в декабре.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Социальная сеть
Метте Фредериксен
ТикТок
Reuters
Австралия
Дания
YouTube
Instagram