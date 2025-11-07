Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет

Дания планирует запретить использование социальных сетей детям до 15 лет, однако родители смогут давать разрешение на доступ к определенным соцсетям. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Дания планирует запретить использование социальных сетей детям до 15 лет, однако родители смогут давать разрешение детям до 13 лет на доступ к определенным платформам.

Этот шаг является следствием призыва премьер-министра Метте Фредериксен об ограничении использования социальных сетей детьми из-за обеспокоенности психическим здоровьем молодежи.

"Так называемые социальные медиа процветают, крадя время, детство и благополучие наших детей, и мы сейчас положим этому конец", – заявила министр цифровизации Каролина Стаге Ольсен.

Большинство партий в парламенте заявили, что поддержат этот план перед официальным голосованием.

По данным правительства, к платформам, которые чаще всего используют дети в Дании, относятся Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.

Напомним

Австралия отменяет предыдущее исключение для видеоплатформы YouTube и добавит ее в список соцсетей, запрещенных для подростков до 16 лет. Запрет вступит в силу уже в декабре.