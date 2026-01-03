Збито понад півтисячі цілей: Сили оборони показали нові кадри знищення російських дронів
Київ • УНН
Українські захисники продемонстрували кадри знищення російських дронів. Підрозділи СБУ ліквідували півтисячі "шахедів" та "гербер" за другу половину 2025 року.
Українські захисники показали кадри знищення російських дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на виробника FPV-дронів "Дикі шершні".
Деталі
У мережі з’явилось відео того, як українські БПЛА знищують російські дрони.
Підрозділи "Альфа" СБУ одними із перших почали успішно збивати шахеди за допомогою дронів і наразі щомісяця входять в ТОП 3 за кількістю знищених таких цілей
Як зазначили "Дикі шершні", на рахунку СБУ вже півтисячі знищених "шахедів" та "гербер" тільки за другу половину 2025 року.
Додатково
Компанія-виробник FPV-дронів "Дики шершні" заснована 2023 року в Україні. Розробляє бойові дрони для Збройних сил України. Основний напрямок роботи - виробництво FPV-дронів, повітряних перехоплювачів крил-розвідників та дронів-камікадзе, а також станцій керування і систем для дистанційного мінування та бомбардування.
Серед продукції компанії - найбільший український FPV-дрон на 17 дюймів "Королева Шершнів", швидкісні дрони "Перевертень" й "Sting", інші моделі дронів та обладнання.
Нагадаємо
У 2025 році Міноборони України спільно з партнерами посилило підготовку кадрів для Повітряних Сил та підрозділів безпілотних систем. Завдяки цьому підготовлено понад 5000 операторів БПАК та майже сто курсантів-льотчиків.