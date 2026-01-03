$42.170.00
15:51 • 13938 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 21545 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 24545 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 44521 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 67376 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 61533 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 81346 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46021 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 73706 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 103261 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Збито понад півтисячі цілей: Сили оборони показали нові кадри знищення російських дронів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Українські захисники продемонстрували кадри знищення російських дронів. Підрозділи СБУ ліквідували півтисячі "шахедів" та "гербер" за другу половину 2025 року.

Збито понад півтисячі цілей: Сили оборони показали нові кадри знищення російських дронів

Українські захисники показали кадри знищення російських дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на виробника FPV-дронів "Дикі шершні".

Деталі

У мережі з’явилось відео того, як українські БПЛА знищують російські дрони.

Підрозділи "Альфа" СБУ одними із перших почали успішно збивати шахеди за допомогою дронів і наразі щомісяця входять в ТОП 3 за кількістю знищених таких цілей

- йдеться в дописі.

Як зазначили "Дикі шершні", на рахунку СБУ вже півтисячі знищених "шахедів" та "гербер" тільки за другу половину 2025 року.

Додатково

Компанія-виробник FPV-дронів "Дики шершні" заснована 2023 року в Україні. Розробляє бойові дрони для Збройних сил України. Основний напрямок роботи - виробництво FPV-дронів, повітряних перехоплювачів крил-розвідників та дронів-камікадзе, а також станцій керування і систем для дистанційного мінування та бомбардування.

Серед продукції компанії - найбільший український FPV-дрон на 17 дюймів "Королева Шершнів", швидкісні дрони "Перевертень" й "Sting", інші моделі дронів та обладнання.

Нагадаємо

У 2025 році Міноборони України спільно з партнерами посилило підготовку кадрів для Повітряних Сил та підрозділів безпілотних систем. Завдяки цьому підготовлено понад 5000 операторів БПАК та майже сто курсантів-льотчиків.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Україна