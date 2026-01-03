$42.170.00
15:51 • 13894 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 21486 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 24484 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 44464 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 67324 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 61502 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 81317 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46010 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 73696 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 103251 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
публикации
Эксклюзивы
Сбито более полутысячи целей: Силы обороны показали новые кадры уничтожения российских дронов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинские защитники продемонстрировали кадры уничтожения российских дронов. Подразделения СБУ ликвидировали полтысячи "шахедов" и "герберов" за вторую половину 2025 года.

Сбито более полутысячи целей: Силы обороны показали новые кадры уничтожения российских дронов

Украинские защитники показали кадры уничтожения российских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на производителя FPV-дронов "Дикие шершни".

Подробности

В сети появилось видео того, как украинские БПЛА уничтожают российские дроны.

Подразделения "Альфа" СБУ одними из первых начали успешно сбивать шахеды с помощью дронов и сейчас ежемесячно входят в ТОП 3 по количеству уничтоженных таких целей

- говорится в сообщении.

Как отметили "Дикие шершни", на счету СБУ уже полтысячи уничтоженных "шахедов" и "гербер" только за вторую половину 2025 года.

Дополнительно

Компания-производитель FPV-дронов "Дикие шершни" основана в 2023 году в Украине. Разрабатывает боевые дроны для Вооруженных сил Украины. Основное направление работы - производство FPV-дронов, воздушных перехватчиков крыльев-разведчиков и дронов-камикадзе, а также станций управления и систем для дистанционного минирования и бомбардировки.

Среди продукции компании - крупнейший украинский FPV-дрон на 17 дюймов "Королева Шершней", скоростные дроны "Оборотень" и "Sting", другие модели дронов и оборудования.

Напомним

В 2025 году Минобороны Украины совместно с партнерами усилило подготовку кадров для Воздушных Сил и подразделений беспилотных систем. Благодаря этому подготовлено более 5000 операторов БПАК и почти сто курсантов-летчиков.

Евгений Устименко

