Сбито более полутысячи целей: Силы обороны показали новые кадры уничтожения российских дронов
Киев • УНН
Украинские защитники продемонстрировали кадры уничтожения российских дронов. Подразделения СБУ ликвидировали полтысячи "шахедов" и "герберов" за вторую половину 2025 года.
Украинские защитники показали кадры уничтожения российских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на производителя FPV-дронов "Дикие шершни".
Подробности
В сети появилось видео того, как украинские БПЛА уничтожают российские дроны.
Подразделения "Альфа" СБУ одними из первых начали успешно сбивать шахеды с помощью дронов и сейчас ежемесячно входят в ТОП 3 по количеству уничтоженных таких целей
Как отметили "Дикие шершни", на счету СБУ уже полтысячи уничтоженных "шахедов" и "гербер" только за вторую половину 2025 года.
Дополнительно
Компания-производитель FPV-дронов "Дикие шершни" основана в 2023 году в Украине. Разрабатывает боевые дроны для Вооруженных сил Украины. Основное направление работы - производство FPV-дронов, воздушных перехватчиков крыльев-разведчиков и дронов-камикадзе, а также станций управления и систем для дистанционного минирования и бомбардировки.
Среди продукции компании - крупнейший украинский FPV-дрон на 17 дюймов "Королева Шершней", скоростные дроны "Оборотень" и "Sting", другие модели дронов и оборудования.
Напомним
В 2025 году Минобороны Украины совместно с партнерами усилило подготовку кадров для Воздушных Сил и подразделений беспилотных систем. Благодаря этому подготовлено более 5000 операторов БПАК и почти сто курсантов-летчиков.