09:17 • 4824 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 10479 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 47919 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 74177 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 57777 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 53585 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 177243 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 172818 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56920 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 47218 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
У 2025 році Україна підготувала понад 5 тисяч операторів дронів і нові групи пілотів Повітряних сил

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У 2025 році Міноборони України спільно з партнерами посилило підготовку кадрів для Повітряних Сил та підрозділів безпілотних систем. Завдяки цьому підготовлено понад 5000 операторів БпАК та майже сто курсантів-льотчиків.

У 2025 році Україна підготувала понад 5 тисяч операторів дронів і нові групи пілотів Повітряних сил

Упродовж 2025 року Міністерство оборони України разом із міжнародними партнерами та українськими навчальними закладами посилило підготовку кадрів для Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів безпілотних систем. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Як повідомив заступник Міністра оборони України з розвитку авіаційних спроможностей Олександр Козенко, завдяки домовленостям у межах Коаліції повітряних сил, завершено навчання кількох груп українських пілотів, які опанували сучасні авіаційні платформи іноземного виробництва. Програми підготовки були адаптовані до досвіду реальних бойових дій та стандартів взаємосумісності НАТО.

Окрім пілотів, за кордоном підготували фахівців інженерно-технічної служби, наземний персонал з аеродромного обслуговування та логістики, а також операторів спеціальної апаратури для роботи з системами моніторингу та розвідки.

Ключовим досягненням 2025 року стало розгортання мережі сертифікованих навчальних центрів в Україні. Це стало можливим завдяки успішній імплементації постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2024 № 1129, яка запровадила експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотних систем 

– стверджують у Міноборони.

Сертифікований статус отримали 8 навчальних організацій, а загальна кількість закладів із дозволом на підготовку фахівців зросла до 34, з яких 19 працюють за напрямом БпЛА.

У результаті, у 2025 році було підготовлено понад 5000 операторів безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Також, майже сто курсантів-льотчиків пройшли підготовку в Україні.

Системна підготовка людей – це фундамент нашої переваги у повітрі. Ми не лише інтегруємо західні зразки техніки, а й створюємо власну автономну екосистему навчання, яка здатна оперативно забезпечувати фронт кваліфікованими кадрами – від пілотів винищувачів до операторів FPV-дронів 

– підкреслив Козенко.

Нагадаємо

З 1 січня в Україні діє оновлений порядок військової підготовки офіцерів запасу, передбачений постановою Кабміну №1612. Програма дозволяє громадянам отримати офіцерське звання та підготуватися до служби за контрактом або призовом.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство оборони України
НАТО
Україна