У 2025 році Україна підготувала понад 5 тисяч операторів дронів і нові групи пілотів Повітряних сил

Упродовж 2025 року Міністерство оборони України разом із міжнародними партнерами та українськими навчальними закладами посилило підготовку кадрів для Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів безпілотних систем. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Як повідомив заступник Міністра оборони України з розвитку авіаційних спроможностей Олександр Козенко, завдяки домовленостям у межах Коаліції повітряних сил, завершено навчання кількох груп українських пілотів, які опанували сучасні авіаційні платформи іноземного виробництва. Програми підготовки були адаптовані до досвіду реальних бойових дій та стандартів взаємосумісності НАТО.

Окрім пілотів, за кордоном підготували фахівців інженерно-технічної служби, наземний персонал з аеродромного обслуговування та логістики, а також операторів спеціальної апаратури для роботи з системами моніторингу та розвідки.

Ключовим досягненням 2025 року стало розгортання мережі сертифікованих навчальних центрів в Україні. Це стало можливим завдяки успішній імплементації постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2024 № 1129, яка запровадила експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотних систем – стверджують у Міноборони.

Сертифікований статус отримали 8 навчальних організацій, а загальна кількість закладів із дозволом на підготовку фахівців зросла до 34, з яких 19 працюють за напрямом БпЛА.

У результаті, у 2025 році було підготовлено понад 5000 операторів безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Також, майже сто курсантів-льотчиків пройшли підготовку в Україні.

Системна підготовка людей – це фундамент нашої переваги у повітрі. Ми не лише інтегруємо західні зразки техніки, а й створюємо власну автономну екосистему навчання, яка здатна оперативно забезпечувати фронт кваліфікованими кадрами – від пілотів винищувачів до операторів FPV-дронів – підкреслив Козенко.

Нагадаємо

З 1 січня в Україні діє оновлений порядок військової підготовки офіцерів запасу, передбачений постановою Кабміну №1612. Програма дозволяє громадянам отримати офіцерське звання та підготуватися до служби за контрактом або призовом.