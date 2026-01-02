В 2025 году Украина подготовила более 5 тысяч операторов дронов и новые группы пилотов Воздушных сил

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 316 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 5108 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 10736 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 48164 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 74496 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 57941 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 53675 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177640 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 173245 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56982 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.8м/с
73%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 10876 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 13044 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 10442 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 15184 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 9106 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 9230 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 35709 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 53337 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177639 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 100219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 32125 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 40874 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 41222 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 100219 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 39749 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

В 2025 году Украина подготовила более 5 тысяч операторов дронов и новые группы пилотов Воздушных сил

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В 2025 году Минобороны Украины совместно с партнерами усилило подготовку кадров для Воздушных Сил и подразделений беспилотных систем. Благодаря этому подготовлено более 5000 операторов БпАК и почти сто курсантов-летчиков.

В 2025 году Украина подготовила более 5 тысяч операторов дронов и новые группы пилотов Воздушных сил

В течение 2025 года Министерство обороны Украины совместно с международными партнерами и украинскими учебными заведениями усилило подготовку кадров для Воздушных Сил ВСУ и подразделений беспилотных систем. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщил заместитель Министра обороны Украины по развитию авиационных возможностей Александр Козенко, благодаря договоренностям в рамках Коалиции воздушных сил, завершено обучение нескольких групп украинских пилотов, освоивших современные авиационные платформы иностранного производства. Программы подготовки были адаптированы к опыту реальных боевых действий и стандартам взаимосовместимости НАТО.

Помимо пилотов, за рубежом подготовили специалистов инженерно-технической службы, наземный персонал по аэродромному обслуживанию и логистике, а также операторов специальной аппаратуры для работы с системами мониторинга и разведки.

Ключевым достижением 2025 года стало развертывание сети сертифицированных учебных центров в Украине. Это стало возможным благодаря успешной имплементации постановления Кабинета Министров Украины от 01.10.2024 № 1129, которая ввела экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотных систем 

– утверждают в Минобороны.

Сертифицированный статус получили 8 учебных организаций, а общее количество заведений с разрешением на подготовку специалистов возросло до 34, из которых 19 работают по направлению БпЛА.

В результате, в 2025 году было подготовлено более 5000 операторов беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Также, почти сто курсантов-летчиков прошли подготовку в Украине.

Системная подготовка людей – это фундамент нашего преимущества в воздухе. Мы не только интегрируем западные образцы техники, но и создаем собственную автономную экосистему обучения, которая способна оперативно обеспечивать фронт квалифицированными кадрами – от пилотов истребителей до операторов FPV-дронов 

– подчеркнул Козенко.

Напомним

С 1 января в Украине действует обновленный порядок военной подготовки офицеров запаса, предусмотренный постановлением Кабмина №1612. Программа позволяет гражданам получить офицерское звание и подготовиться к службе по контракту или призыву.

Алла Киосак

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство обороны Украины
НАТО
Украина