В 2025 году Украина подготовила более 5 тысяч операторов дронов и новые группы пилотов Воздушных сил

В течение 2025 года Министерство обороны Украины совместно с международными партнерами и украинскими учебными заведениями усилило подготовку кадров для Воздушных Сил ВСУ и подразделений беспилотных систем. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщил заместитель Министра обороны Украины по развитию авиационных возможностей Александр Козенко, благодаря договоренностям в рамках Коалиции воздушных сил, завершено обучение нескольких групп украинских пилотов, освоивших современные авиационные платформы иностранного производства. Программы подготовки были адаптированы к опыту реальных боевых действий и стандартам взаимосовместимости НАТО.

Помимо пилотов, за рубежом подготовили специалистов инженерно-технической службы, наземный персонал по аэродромному обслуживанию и логистике, а также операторов специальной аппаратуры для работы с системами мониторинга и разведки.

Ключевым достижением 2025 года стало развертывание сети сертифицированных учебных центров в Украине. Это стало возможным благодаря успешной имплементации постановления Кабинета Министров Украины от 01.10.2024 № 1129, которая ввела экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотных систем – утверждают в Минобороны.

Сертифицированный статус получили 8 учебных организаций, а общее количество заведений с разрешением на подготовку специалистов возросло до 34, из которых 19 работают по направлению БпЛА.

В результате, в 2025 году было подготовлено более 5000 операторов беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Также, почти сто курсантов-летчиков прошли подготовку в Украине.

Системная подготовка людей – это фундамент нашего преимущества в воздухе. Мы не только интегрируем западные образцы техники, но и создаем собственную автономную экосистему обучения, которая способна оперативно обеспечивать фронт квалифицированными кадрами – от пилотов истребителей до операторов FPV-дронов – подчеркнул Козенко.

Напомним

С 1 января в Украине действует обновленный порядок военной подготовки офицеров запаса, предусмотренный постановлением Кабмина №1612. Программа позволяет гражданам получить офицерское звание и подготовиться к службе по контракту или призыву.