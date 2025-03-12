Теракт в Івано-Франківську: джерела показали наслідки співпраці з рф для українців

Джерела у правоохоронних органах надали фотографії загиблого 17-річного юнака, який був завербований рф через Телеграм та здійснив теракт в Івано-Франківську, передає УНН.

На фото 17-річний хлопець, якого підірвала російська спецслужба, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

Контекст

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала рф. Ворог підірвав власних агентів, повідомили у СБУ. За даними Офісу Генпрокурора, розпочато розслідування за фактом теракту в Івано-Франківську.

Двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років буди завербовані ворогом через Телеграм. За інструкцією куратора виготовили саморобну вибухівку та замаскували під термоси. Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх від ударної хвилі постраждало ще двоє перехожих.

У СБУ нагадали - якщо вам пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot