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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Теракт в Івано-Франківську: джерела показали наслідки співпраці з рф для українців

Київ • УНН

 • 35437 перегляди

Правоохоронці показали фото 17-річного хлопця, якого рф завербувала через Телеграм та підірвала в Івано-Франківську. Підліток ніс саморобну вибухівку біля вокзалу.

Теракт в Івано-Франківську: джерела показали наслідки співпраці з рф для українців

Джерела у правоохоронних органах надали фотографії загиблого 17-річного юнака, який був завербований рф через Телеграм та здійснив теракт в Івано-Франківську, передає УНН.

На фото 17-річний хлопець, якого підірвала російська спецслужба, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

Контекст

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала рф. Ворог підірвав власних агентів, повідомили у СБУ. За даними Офісу Генпрокурора, розпочато розслідування за фактом теракту в Івано-Франківську.

Двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років буди завербовані ворогом через Телеграм. За інструкцією куратора виготовили саморобну вибухівку та замаскували під термоси. Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх від ударної хвилі постраждало ще двоє перехожих.

У СБУ нагадали - якщо вам пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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