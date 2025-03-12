Вибухи в Івано-Франківську: СБУ повідомила, що теракт організувала рф, ворог підірвав власних агентів

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала рф: ворог підірвав власних агентів, повідомили у СБУ. За даними Офісу Генпрокурора, розпочато розслідування за фактом теракту в Івано-Франківську, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року рф здійснила у центрі Івано-Франківська. За наявними даними, ввечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу - повідомили у СБУ.

За отриманими даними, ідеться про двох неповнолітніх – 15 і 17 років. У результаті 17-річний юнак загинув на місці, а його 15-річного спільника доправили до лікарні з тяжкими пораненнями. Вибухова хвиля також зачепила двох перехожих.

Слідство встановило, що підлітків, які навчалися у коледжах і товаришували, завербували через телеграм-канали із пошуку "легких грошей". За інструкцією російського куратора вони виготовили вибухівку та замасковані під термоси два СВП, які обладнали дистанційними детонаторами. Робили це в орендованій квартирі біля вокзалу, яку оплачував куратор.

Близько 18:30 підлітки прямували до місця, де мали залишити один із вибухових пристроїв. "Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті", - вказали у СБУ. Одночасно підірвали ще один пристрій, залишений у квартирі.

Слідчі СБУ вже повідомили 15-річному підозрюваному про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб). Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство, а правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію дій ще двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини, а також незаконного виготовлення вибухових речовин та пристроїв за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

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"СБУ вкотре застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх "втемну", а потім позбуваються, як зайвих свідків", - зазначили у спецслужбі.

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"Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване", - зазначили у СБУ.