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Взрывы в Ивано-Франковске: СБУ сообщила, что теракт организовала рф, враг подорвал собственных агентов

Киев • УНН

 • 16985 просмотра

СБУ установила, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала Россия. Враг подорвал собственных агентов, среди которых были несовершеннолетние.

Взрывы в Ивано-Франковске: СБУ сообщила, что теракт организовала рф, враг подорвал собственных агентов

СБУ и Нацполиция установили, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала рф: враг подорвал собственных агентов, сообщили в СБУ. По данным Офиса Генпрокурора, начато расследование по факту теракта в Ивано-Франковске, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" установили обстоятельства и исполнителей теракта, который 11 марта этого года рф совершила в центре Ивано-Франковска. По имеющимся данным, вечером того дня российская спецслужба подорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе железнодорожного вокзала

- сообщили в СБУ.

По полученным данным, речь идет о двух несовершеннолетних – 15 и 17 лет. В результате 17-летний юноша погиб на месте, а его 15-летнего сообщника доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Взрывная волна также задела двух прохожих.

Следствие установило, что подростков, которые учились в колледжах и дружили, завербовали через телеграм-каналы по поиску "легких денег". По инструкции российского куратора они изготовили взрывчатку и замаскированные под термосы два СВУ, которые оборудовали дистанционными детонаторами. Делали это в арендованной квартире возле вокзала, которую оплачивал куратор.

Около 18:30 подростки направлялись к месту, где должны были оставить одно из взрывных устройств. "По дороге российская спецслужба, которая удаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала СВУ в их пакете", - указали в СБУ. Одновременно подорвали еще одно устройство, оставленное в квартире.

Следователи СБУ уже сообщили 15-летнему подозреваемому о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека); ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц). Санкция статей предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается следствие, а правоохранители решают вопрос о квалификации действий еще двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения террористического акта, повлекшего гибель человека, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и устройств по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб12.03.25, 12:15 • 124930 просмотров

"СБУ в очередной раз предостерегает украинцев: спецслужбы рф начали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются, как от лишних свидетелей", - отметили в спецслужбе.

В СБУ указывают: сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали "ФСБэшника" - t.me/spaly_fsb_bot

"Служба безопасности гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано", - указали в СБУ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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