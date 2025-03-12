Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб
Киев • УНН
В Ивано-Франковске на улице Привокзальной прогремели два взрыва. Рассматриваются различные версии, включая причастность московских спецслужб, утверждает мэр.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не исключает, что взрывы, произошедшие в городе вечером 11 марта, были вызваны детонацией взрывных устройств. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов в среду, пишет УНН.
Детали
"Второй взрыв также произошел неподалеку, это метров до 100 от места первого взрыва. И загорелась квартира, было 4 человека рядом, но они не пострадали, не нуждались в госпитализации. Предварительно в первом варианте взрывное устройство сработало, во втором - скорее, вероятно, взрывное устройство. Пока что исследует эти выводы полиция", - сказал Марцинкив.
"Есть ряд рабочих версий, то есть, точно это взрывное устройство, а вот причина этого взрывного устройства - это уже сейчас следствие выясняет. То есть есть ряд рабочих версий - от неосторожного обращения до других версий, что, возможно, были и причастны московские спецслужбы. Пока что нельзя говорить, потому что есть следствие, и какая версия является правдивой - наверное, следователи скажут", - добавил мэр Ивано-Франковска.
Напомним
11 марта на улице Привокзальной в Ивано-Франковске произошли два взрыва.
По информации, в результате взрывов погиб один человек и трое пострадали.
Из-за одного из взрывов загорелась кровля многоэтажки, пассажиры и работники вокзала не пострадали.