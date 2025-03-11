15 людей евакуювали, 4 пожежників врятували із заблокованих квартир: нові фотоподробиці вибухів в Івано-Франківську

У вівторок 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи, сталося займання покрівлі, 15 людей довелось евакуювати. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) Світлани Онищук.

Унаслідок вибуху в Івано-Франківську в районі залізничного вокзалу загинув чоловік, його особу встановлюють. Ще троє людей постраждали, їх госпіталізовано до медичного закладу. Одна людина - у важкому стані. За її життя зараз борються медики - йдеться у дописі Світлани Онищук.

За словами голови Івано-Франківської ОДА, неподалік, у багатоквартирному будинку, за деякий час пролунав ще один вибух, внаслідок якого загорілась покрівля.

15 людей довелось евакуювати. Чотирьох - вогнеборці врятували із заблокованих квартир на верхніх поверхах будинку - повідомила Світлана Оніщук.

За її словами, наразі пожежу ліквідовано.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини.

Нагадаємо

На вулиці Привокзальній в Івано-Франківську сталися два вибухи, внаслідок яких постраждали три особи. Через один з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки, пасажири та працівники вокзалу не постраждали.

Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: є загибла людина