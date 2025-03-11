15 человек эвакуировали, 4 пожарных спасли из заблокированных квартир: новые фотодетали взрывов в Ивано-Франковске

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16936 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31827 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66418 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215930 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123938 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392777 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311631 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213977 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244338 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255184 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46683 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133395 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15839 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15235 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12762 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133405 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215930 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392777 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254961 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311631 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3690 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15246 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46693 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72330 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57395 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

15 человек эвакуировали, 4 пожарных спасли из заблокированных квартир: новые фотодетали взрывов в Ивано-Франковске

Киев • УНН

 • 16062 просмотра

В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошли два взрыва, в результате которых погиб один человек и трое пострадали. Из-за взрывов загорелась крыша многоэтажки, эвакуировано 15 человек.

15 человек эвакуировали, 4 пожарных спасли из заблокированных квартир: новые фотодетали взрывов в Ивано-Франковске

Во вторник, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремели взрывы, произошло возгорание крыши, 15 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Светланы Онищук.

В результате взрыва в Ивано-Франковске в районе железнодорожного вокзала погиб мужчина, его личность устанавливают. Еще трое человек пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Один человек - в тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются медики

- говорится в посте Светланы Онищук.

По словам главы Ивано-Франковской ОГА, неподалеку, в многоквартирном доме, через некоторое время прогремел еще один взрыв, в результате которого загорелась крыша.

15 человек пришлось эвакуировать. Четверых - пожарные спасли из заблокированных квартир на верхних этажах дома

- сообщила Светлана Онищук.

По ее словам, в настоящее время пожар ликвидирован.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства.

Напомним

На улице Привокзальной в Ивано-Франковске произошли два взрыва, в результате которых пострадали три человека. Из-за одного из взрывов загорелась крыша многоэтажки, пассажиры и работники вокзала не пострадали.

Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: есть погибший11.03.25, 19:22 • 23109 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Ивано-Франковск
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20