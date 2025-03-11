15 человек эвакуировали, 4 пожарных спасли из заблокированных квартир: новые фотодетали взрывов в Ивано-Франковске
Киев • УНН
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошли два взрыва, в результате которых погиб один человек и трое пострадали. Из-за взрывов загорелась крыша многоэтажки, эвакуировано 15 человек.
Во вторник, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремели взрывы, произошло возгорание крыши, 15 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Светланы Онищук.
В результате взрыва в Ивано-Франковске в районе железнодорожного вокзала погиб мужчина, его личность устанавливают. Еще трое человек пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Один человек - в тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются медики
По словам главы Ивано-Франковской ОГА, неподалеку, в многоквартирном доме, через некоторое время прогремел еще один взрыв, в результате которого загорелась крыша.
15 человек пришлось эвакуировать. Четверых - пожарные спасли из заблокированных квартир на верхних этажах дома
По ее словам, в настоящее время пожар ликвидирован.
На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства.
Напомним
На улице Привокзальной в Ивано-Франковске произошли два взрыва, в результате которых пострадали три человека. Из-за одного из взрывов загорелась крыша многоэтажки, пассажиры и работники вокзала не пострадали.
Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: есть погибший11.03.25, 19:22 • 23109 просмотров