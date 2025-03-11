Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: постраждали три людини
Київ • УНН
На вулиці Привокзальній в Івано-Франківську сталися два вибухи, внаслідок яких постраждали три особи. Через один з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки, пасажири та працівники вокзалу не постраждали.
Через вибухи біля Івано-Франківського залізничного вокзалу постраждало троє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група. Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб
Повідомляється, що на місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.
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Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, внаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки.
"В Івано-Франківську пролунали вибухи. На місці подій працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Внаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці", - повідомила Онищук.
Нагадаємо
Вибухи в Івано-Франківську, що сталися сьогодні ввечері, відбулися поза межами вокзалу. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.