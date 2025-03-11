Вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу, пасажири та працівники не постраждали - УЗ

Вибухи в Івано-Франківську, що сталися сьогодні ввечері, сталися поза межами вокзалу. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком. Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає УНН.

Вибухи в Івано-Франківську, про які пишуть телеграм-канали сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком - повідомили в “УЗ”.

Нагадаємо

В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу стався вибух, після якого спалахнула пожежа. На місці працюють поліція та рятувальники, розглядаються версії вибуху гранати та газу.