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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35348 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу, пасажири та працівники не постраждали - УЗ

Київ • УНН

 • 24332 перегляди

Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську сталися вибухи, після яких виникла пожежа. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.

Вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу, пасажири та працівники не постраждали - УЗ

Вибухи в Івано-Франківську, що сталися сьогодні ввечері, сталися поза межами вокзалу. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком. Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає УНН.

Вибухи в Івано-Франківську, про які пишуть телеграм-канали сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком 

- повідомили в “УЗ”.

Нагадаємо

В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу стався вибух, після якого спалахнула пожежа. На місці працюють поліція та рятувальники, розглядаються версії вибуху гранати та газу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Українська залізниця
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