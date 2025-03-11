Взрывы в Ивано-Франковске произошли за пределами вокзала, пассажиры и работники не пострадали - УЗ
Киев • УНН
Возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске произошли взрывы, после которых возник пожар. Пассажиры и работники вокзала не пострадали, поезда курсируют по расписанию.
Взрывы в Ивано-Франковске, которые произошли сегодня вечером, произошли за пределами вокзала. Пассажиры и работники вокзала не пострадали, поезда курсируют по расписанию. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.
Взрывы в Ивано-Франковске, о которых пишут телеграм-каналы, произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале лишь слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по расписанию
Напоминаем
В Ивано-Франковске, недалеко от железнодорожного вокзала произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. На месте работают полиция и спасатели, рассматриваются версии взрыва гранаты и газа.