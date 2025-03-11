Вибух пролунав біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: що відомо

Вибух пролунав в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві пабліки повідомляли, що за непідтвердженою інформацією - могла вибухнути граната.

Відомо також, що після вибуху в районі вокзалу спалахнула пожежа.

Крім того, з'явились повідомлення про ймовірність вибуху газу, а також пожежу в будинку на вулиці Залізничній.

Наразі відомо, що на місці працюють поліцейські та рятувальники. Офіційно інформацію про вибух та його причини вони не коментували.