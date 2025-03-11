Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно
Киев • УНН
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. На месте работают полиция и спасатели, рассматриваются версии взрыва гранаты и газа.
Взрыв прогремел в Ивано-Франковске рядом с железнодорожным вокзалом, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные паблики сообщали, что по неподтвержденной информации - могла взорваться граната.
Также известно, что после взрыва в районе вокзала вспыхнул пожар.
Кроме того, появились сообщения о вероятности взрыва газа, а также пожаре в доме на улице Железнодорожной.
На данный момент известно, что на месте работают полицейские и спасатели. Официально информацию о взрыве и его причинах они не комментировали.