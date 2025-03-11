Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали три человека
Киев • УНН
На улице Привокзальной в Ивано-Франковске произошли два взрыва, в результате которых пострадали три человека. Из-за одного из взрывов загорелась крыша многоэтажного дома, пассажиры и работники вокзала не пострадали.
В результате взрывов возле Ивано-Франковского железнодорожного вокзала пострадали трое человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
Около 18:30 на линию "102" поступили сообщения о взрывах на улице Привокзальная. Предварительно есть пострадавшие. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время известно, что произошло 2 взрыва возле многоквартирных домов на улице Привокзальная. Пострадали 3 человека
Сообщается, что на месте в настоящее время работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Добавим
Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, в результате одного из взрывов произошло возгорание крыши многоэтажки.
"В Ивано-Франковске прогремели взрывы. На месте событий работают соответствующие службы. Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание крыши многоэтажки, которое ликвидируют пожарные", - сообщила Онищук.
Напомним
Взрывы в Ивано-Франковске, которые произошли сегодня вечером, произошли за пределами вокзала. Пассажиры и работники вокзала не пострадали, поезда курсируют по расписанию.