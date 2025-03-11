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Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: есть погибший

Киев • УНН

 • 23109 просмотра

В Ивано-Франковске произошли два взрыва на улице Привокзальной: один унес жизнь человека, трое ранены. Во время второго взрыва в многоэтажке спасли четырех человек.

Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: есть погибший

В результате взрыва в  Ивано-Франковске погиб один человек. На месте второго взрыва в квартире в многоэтажном доме спасены четверо людей. Об этом заявил и.о. начальника ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук в эфире телемарафона, передает УНН.

В службу спасения поступило сообщение, что по улице Привокзальная 9 произошел взрыв. По прибытии на место спасательные подразделения провели развертывание и на месте было установлено, что произошел взрыв неустановленного предмета. На данном адресе был установлен один погибший и три раненых человека

- сказал Кушнирук.

Также он сообщил, что затем прозвучал второй взрыв по Привокзальной 49.

По прибытии на место было установлено, что взрыв произошел в квартире на девятом этаже с последующим пожаром. На месте взрыва спасены четверо людей

- рассказал Кушнирук.

Дополнение

Взрывы в Ивано-Франковске, которые произошли сегодня вечером, произошли за пределами вокзала. Пассажиры и работники вокзала не пострадали, поезда курсируют по расписанию.

Позже стало известно, что в результате взрыва возле Ивано-Франковского железнодорожного вокзала пострадали трое человек.

Анна Мурашко

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