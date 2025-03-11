Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: є загибла людина

Через вибух в Івано-Франківську загинула одна людина. На місці другого вибуху у квартирі в багатоповерхівці врятовано чотирьох людей. Про це заявив т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук в ефірі телемарафону, передає УНН.

До служби порятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Привокзальна 9 стався вибух. По прибуттю на місце рятувальні підрозділи провели розгортання та на місці було встановлено, що стався вибух невстановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранені особи