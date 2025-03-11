Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: є загибла людина
Київ • УНН
В Івано-Франківську сталися два вибухи на вулиці Привокзальній: один забрав життя людини, троє поранені. Під час другого вибуху в багатоповерхівці врятували чотирьох осіб.
Через вибух в Івано-Франківську загинула одна людина. На місці другого вибуху у квартирі в багатоповерхівці врятовано чотирьох людей. Про це заявив т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук в ефірі телемарафону, передає УНН.
До служби порятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Привокзальна 9 стався вибух. По прибуттю на місце рятувальні підрозділи провели розгортання та на місці було встановлено, що стався вибух невстановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранені особи
Також він повідомив, що потім прозвучав другий вибух по Привокзальній 49.
По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на дев’ятому поверсі з подальшою пожежою. На місці вибуху врятовано чотирьох людей
Доповнення
Вибухи в Івано-Франківську, що сталися сьогодні ввечері, відбулися поза межами вокзалу. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.
Згодом стало відомо, що через вибух біля Івано-Франківського залізничного вокзалу постраждало троє людей.