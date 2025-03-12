Вибухи в Івано-Франківську: мер не виключає детонацію вибухових пристроїв і можливу причетність московських спецслужб

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків не виключає, що вибухи, що відбулися у місті ввечері 11 березня, були спричинені детонацією вибухових пристроїв. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів у середу, пише УНН.

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"Другий вибух також стався неподалік, це метрів до 100 від місця першого вибуху. І загорілася квартира, було 4 людей поряд, але вони не постраждали, не потребували госпіталізації. Попередньо в першому варіанті вибуховий пристрій спрацював, в другому - скоріше, ймовірно, вибуховий пристрій. Поки що досліджує ці висновки поліція", - сказав Марцінків.

"Є ряд робочих версій, тобто, точно це є вибуховий пристрій, а от причина цього вибухового пристрою - це вже зараз слідство виясняє. Тобто є ряд робочих версій - від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були і причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство, і яка версія є правдивою - напевно, слідчі скажуть", - додав мер Івано-Франківська.

Нагадаємо

11 березня на вулиці Привокзальній в Івано-Франківську сталися два вибухи.

За інформацією, внаслідок вибухів загинула одна людина і троє постраждало.

Через один з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки, пасажири та працівники вокзалу не постраждали.