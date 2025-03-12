Теракт в Ивано-Франковске: источники показали последствия сотрудничества с рф для украинцев
Киев • УНН
Правоохранители показали фото 17-летнего парня, которого рф завербовала через Телеграм и подорвала в Ивано-Франковске. Подросток нес самодельную взрывчатку возле вокзала.
Источники в правоохранительных органах предоставили фотографии погибшего 17-летнего юноши, который был завербован рф через Телеграм и совершил теракт в Ивано-Франковске, передает УНН.
На фото 17-летний парень, которого подорвала российская спецслужба, когда он переносил самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске.
Контекст
СБУ и Нацполиция установили, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала рф. Враг подорвал собственных агентов, сообщили в СБУ. По данным Офиса Генпрокурора, начато расследование по факту теракта в Ивано-Франковске.
Двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет были завербованы врагом через Телеграм. По инструкции куратора изготовили самодельную взрывчатку и замаскировали под термосы. Около 18:30 11 марта они направлялись к определенной локации. По дороге российская спецслужба, которая удаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала взрывчатку в их пакете. Кроме несовершеннолетних от ударной волны пострадали еще двое прохожих.
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